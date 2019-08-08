Akşener’den Erdoğan’a Kaz Dağları çağrısı: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerini yerinde inceleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Akşener “Gel kardeşim şurayı gör. Sana atılan yalanları öğren. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak" dedi.
Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çevrecileri ayağa kaldıran olay sonrasında madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan mücadele, ülkenin dört bir yanından gelen destekler ile devam ediyor.
Sözcü’de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Kaz Dağları'na giderek incelemelerde bulundu. Akşener'e partisinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları da eşlik etti.
İlk olarak maden alanını inceleyen Akşener, şantiye girişine fidan dikti. Su ve Vicdan Nöbeti kamp alanında maden faaliyetine ilişkin açıklama yapan Akşener şunları kaydetti:
- Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan, en yüksek oksijene sahip Kaz Dağları'nın talanına karşı sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için geldim. Ne güzel bir söz var burada. ‘Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez’ Vatan toprağı kutsaldır. Üstünde yaşayan insanıyla, hayvanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, suyuyla, dağıyla, nehriyle, her şeyiyle kutsaldır. Çanakkale nasıl geçilmez mührü vurduysak, bu aziz millet Kaz Dağları'nın deşilmesine müsaade etmeyecektir.”
- Ben bir köy kızıyım. Bir ağacın doğru dürüst büyüyebilmesi için en az 25 yıl zaman gerekir. Bazıları için 100 yıl. Günahtır be günahtır. Vicdansızlıktır. Kimsenin vicdanı sızlamıyorsa bizim vicdanımız sızlayacaktır. Başkalarının da vicdanını sızlatacağız.
- Bir yalan konuşuluyor. Maden yeri 2001'de verilmiş. Bakın tarihini söyleyeyim. Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı 25 Temmuz 2018'de verilmiş. Yani bu muhteremlerin zamanında verilmiş. Sayın Erdoğan'a genel olarak yalan söyleniyor. Sayın Erdoğan genel olarak kandırılıyor. Biliyorsunuz Osman Öcalan katilinde de kandırılmıştı. Arandığını biliyorum demişti. Buradan kendisini bilgilendiriyorum. 25 Temmuz 2018'de kendi adamların burada ruhsat vermiş.
- Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, şehit kanıyla bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış kanaatine, inancına sahip her kişinin, başta sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini, bu yapılan katliamı görmesini ve bu akciğerin söndürülmesine karşı durmasının talep ediyorum. Ey sayın Erdoğan, bu ülkenin başısın. Bu millet seni seçti. Bak burada Türkiye'nin her tarafından insan var. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Vatan kaybının ne olduğunu biliyorum. Ağaç kesiyorsunuz ağaç. Toprağın altına üstüne götürmenize itiraz var. Onun için buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel kardeşim şurayı gör. Sana atılan yalanları öğren. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak.
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