Akademisyen Ceren Damar'ın katili, cinayetten dört ay sonra ifadesini değiştirdi: İlişkimiz vardı

Hikmet, cinayetten dört ay sonraki ilk ifadesini Ankara 6. Sulh Hâkimliği’nde verdi. İfadesinde, “Hocalık konumunu kullanarak beni istismar etti, cinsel olarak benden yararlanmak istedi” ifadeleri yer aldı.
Hakkında “ağırlaştırılmış müebbet” cezası istenen Hikmet hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. 27 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.
Hikmet’in dört ay sonra ifadesini değiştirmesini BirGün’e değerlendiren, avukat Zekiye Boz Karaca, şunları söyledi: “Böyle bir değişiklik birçok kadın cinayeti davasında faillerin başvurduğu, kurtulma çabası yönetimidir. Mahkemelerin erkek faillere kolayca uyguladığı haksız tahrik indiriminden yararlanmak için başvurdukları ifade yöntemi olarak karşımıza sıklıkla çıkıyor. Faillerin ilk verdikleri ifadede akıllarına gelmeyen bu savunma, özelikle tutuklu oldukları sürede cezaevinde birbirlerine verdikleri tavsiyelerle bir savunma şeklini alıyor. Erkek dayanışması ile geliştirilen bir savunma ile karşı karşıyayız.”
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