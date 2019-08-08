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22:25 08 Ağustos 2019
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    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem

    'Denizli depremi İstanbul depremini tetikler mi?' sorusuna Kandilli'den yanıt

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan uyarı geldi.

    © İHA /
    Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar, "İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuyla ilgli şöylr konuştu: “Deprem bölgesi İstanbul'a yaklaşık 350 KM uzaklıkta. Bu büyüklükteki bir depremin etki alanı kabaca 20 -30 KM civarındadır. Ana şokun olduğu bölgeden 20-30 KM uzaklıktaki faylar, depremin yarattığı gerilme değişimlerinden etkilenmektedir. Dolayısı ile civardaki faylar etkilenir. Ama İstanbul'a 350 KM uzaklıktaki bir fayın bu depremden etkilenme ihtimali yoktur."

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar, Denizli'de yaşanan deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Pınar, “Artçı depremlerin izlemesine devam ediliyor. Dağılımına bakıldığında yaklaşık doğu-batı uzantılı, Bozkurt ilçesi ile Acıgöl arasında bir uzanım göstermektedir. Bugünkü olan depremin doğu-batı doğrultulu düşey hatımlı fayda meydana geldiğini söyleyebiliriz. Şuan artçı depremlerin karakterlerine baktığımızda sanki kırık derinde meydana gelmiş, yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaştığını görüyoruz. Tabi 5.7 büyüklüğünde bir depremin, artçı deprem süresini düşünürsek bunlar 2 veya 3 hafta devam edebilir. Büyüklükleri zaman zaman artabilir. 4'ü bazen aşabilir. Zaman içinde azalacaktır. Bu şekilde seyir ederek zamanla sönümlenecektir" ifadelerini kullandı.

    'DEPREMDEN ETKİLENME İHTİMALİ YOK'

    Deprem
    © Flickr /
    Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
    Söz konusu depremin beklenen İstanbul depremini tetikler mi sorusuna ise Prof. Dr. Pınar, “Deprem bölgesi İstanbul'a yaklaşık 350 KM uzaklıkta. Bu büyüklükteki bir depremin etki alanı kabaca 20 -30 KM civarındadır. Ana şokun olduğu bölgeden 20-30 KM uzaklıktaki faylar, depremin yarattığı gerilme değişimlerinden etkilenmektedir.

    Dolayısı ile civardaki faylar etkilenir. Ama İstanbul'a 350 KM uzaklıktaki bir fayın bu depremden etkilenme ihtimali yoktur" şeklinde yanıt verdi.

    'BİNALARI TEHLİKE HARİTASINA BAKARAK YAPMALIYIZ'

    Bölgedeki fayların bugün yaşanan depremden daha büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Pınar, “Bölgenin aslında deprem tehlike haritası bilinmektedir. Bu deprem tehlike haritası AFAD'ın deprem sayfasında bulunuyor ve herkesin kullanımına da açıktır. İsteyenler bu deprem tehlike haritasına erişip oradan kendi bölgesine dair bilgiler öğrenebilir ve bunun doğrultusunda da tedbir alabilir. Bizim yapmamız gereken şey, bu deprem tehlike haritasına bakarak binalarımızı yapmalıyız" diye konuştu.

    Bursa
    © AA / İsmail Özdemir
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    'KESİNLİKLE GİRİLMEMESİ GEREKİR'

    Denizli'de depremi yaşayanlar için de bir takım uyarılarda bulunan Prof. Dr. Pınar, “Özellikle, eğer ana şokta deprem sonrası binalarında çatlak veya hasar oluştuysa bunlar tabi nispeten daha küçük artçı depremlerden de etkilenecektir. Çünkü o bina nispeten dayanıklılığını yitirmiştir. Ana şoktan etkilenen binalara kesinlikle girilmemesi gerekir. Oradaki yetkililerin açıklamalarını dikkatle takip etmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

    'SARSINTILAR SÜRECEK'

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Denizli'deki depremde evleri hasar gören kişilerin bu durumu yetkililere bildirmesi gerektiğini söyledi. İzmir'i de etkileyen merkez üssü Kuşadaşı Körfezi'ndeki deprem ile Denizli'deki depremin birbirinden farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Türkiye'de 6 ve daha büyük ölçekli deprem olmadığı sürece, yıkıcı bir olay yaşanmaz. Can ve mal kaybı 6 ve daha büyük ölçeklerdeki depremlerde meydana geliyor. Denizli'de olan deprem, 6 büyüklüğünde. Dolaysıyla yıkıcı deprem büyüklüğüne sahip. Bu depremde bazı evler yıkılmış olabilir. Can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu ölçekteki deprem yüzeye kadar gelir ve yüzeyi kırar. Bu tür bir depremde resmi kurumların olay yerinde inceleme yapması gerekiyor" dedi.

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    © Fotobank.ru/Getty Images / DHA
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    Depremin meydana geldiği bölgedeki fay hattı boyunca yaşayan insanların evlerinde belli hasarların oluşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlerinde veya binalarında hasar meydana gelen kişiler, bu durumu yetkililere bildirmeli. Çünkü bunların artçıları devam edecek. 5 büyüklüğünde artçı depremler olabilir. Dolaysıyla az hasar görmüş bir ev daha büyük hasar görebilir. Bu nedenle yetkililerin o evleri, binaları inceleyip, bu tür yapılarda oturulup oturulamayacağını söylemeleri lazım. Şu anda yaptığımız çalışmalarda artçıları görüyoruz. Belli bir hat boyunca ilerliyorlar. Acıgöl Havzası'nın kuzey kenarı kırılmış durumda. Bu nedenle Denizli'de 6'dan küçük artçılar yaşanacak."

    'PLAN YENİLENMELİ'

    İzmir'de meydana gelen depremin ise 5'ten küçük olduğunu ve bir süre bu sarsıntıların devam edeceğini açıklayan Sözbilir, "İzmir'de 5'ten küçük depremler olacak. Bu depremler sadece hissedilecek. İzmir çevresinde 7 büyüklüğünde deprem üreten faylarımız var. Dolayısıyla resmi anlamda yapılması gereken şeyler var. İzmir'in deprem master planının yenilenmesi gerekiyor. İlçe özelinde bunların yapılması lazım. Seferihisar, Gümüldür, Gülbahçe diri fayların üzerinde bulunan yerleşim bölgeleri. O nedenle bu bölgelerin deprem master planlarının yapılması gerekiyor."

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    Bugün gün içerisinde İzmir'de 30'un üzerinde artçı sarsıntıların meydana geldiğini ve bu sarsıntıların devam edeceğini de kaydeden Sözbilir, "Sarsıntılar hemen bitmez. Bayram süresince hafif hafif sallanacağız gibi görünüyor. İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Balıkeskir, Çanakkale gibi bir birine komşu illerin içinden geçen yüze yakın fay parçası var. Bu fayların hepsi 6 ve daha büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip. O nedele gelecekte de bu tür depremler, bu bölgede olacak. Bizden önceki dönemlerde, antik çağlarda bu tür depremler oldu. O nedenle antik kentler sürekli yer değiştirdi. Dolaysıyla Batı Anadolu'da da maksimum 7,2 olarak. Gelecekte bir deprem olduğunda 7,2'ye ulaşabilir. Şu anda oluşan iki deprem var. Bundan sonra meydana gelen depremlerin artçılarını yaşayacağız" dedi.

    'ARTÇI DEPREMLER SÜREBİLİR'

    Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini kaydetti. Daha önce, Yunanistan’da 4 ila 5, İtalya’da ise 4.0’ın üzerinde bir sarsıntının meydana gelmemesi durumunda Türkiye’de Ege Bölgesi kıyı şeridi veya çevresinde 5.6 şiddetinde deprem olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Sütçü, “Küçük bir sapma ile deprem tahminlerimiz tuttu. 7 günlük hava tahminlerine bakıldığı zaman alçak basınçlı hava Türkiye’ye girmiyor. Bu da deprem riskinin sürdüğünü gösteriyor” diye konuştu.
    Depremler ile sıcaklık arasında bir bağlantı olduğunu yüzde 100 doğruladıklarını anlatan Sütçü, “Yağışlı hava şu sıralarda Kuzey Avrupa’da, deprem bizde. Alçak basınçlı hava Türkiye’ye girene kadar deprem riski mevcut” diye konuştu.

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    © DHA /
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    Deprem Uzmanı Sütçü, “Daha büyük bir depremin olabilmesi için Türkiye ve çevresinde alçak hava basıncı olmaması lazım.Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa ya büyük şiddetli bir deprem olacak ya da bir kaç tane deprem fırtınası meydana gelecek” şeklinde konuştu

    EGE'DE 8 SAATTE 114 DEPREM

    Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

    İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

    Kandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmaz
    © DHA /
    Kandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmaz

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu..

    Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 22 kişi yaralanmış, 7 bina tamamen yıkılmış, 278 yapıda hasar tespit edilmişti.

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    Etiketler:
    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Depremi, Deprem, Denizli, Türkiye
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