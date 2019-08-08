'Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda darp' iddiasına 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminönü'nde bir kişinin balıkçıda darbedilmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında teşhis işlemleri için gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 4 Ağustos Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada gündem olan olay 4 Ağustos Pazar günü meydana geldi. 2 abisi ve yengeleriyle birlikte Eminönü'nde balık ekmek yemeğe gittiklerini anlatan genç, mekandaki garsonların yengelerine temasta bulunduğunu, sözlü tartışmanın sonucunda garsonların kendilerine saldırdığını iddia etti.

Paylaşımda saldırı şu ifadelerle anlatıldı: "Birkaç saniye içinde gemi ve turşucuda çalışan yaklaşık 20 kişinin üzerimize doğru koştuğunu gördük. Ne olduğunu anlamadan bize saldırdılar. 3'ümüzü de ayrı köşelere çekerek yumruk ve tekmeler savurdular. O sırada üzerime kesici aletle koşan birini gören küçük abim önündeki saldırganları dağıtarak koşan kişiyi engelledi. Korunmasız kaldığı için yüzüne ve vücuduna fazlaca darbe aldı. Pala olduğunu düşündüğümüz kesici aletle kafasına gelen darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı".

'POLİS TUTANAK ALMADAN GİTTİ'

Polise haber verdiklerini aktaran kişi, "10 dakikalık yürüme mesafesindeki sirkeci karakolundan en az 25 dakika sonra geldiler. 20 kişi tarafından saldırıya uğradığımızı ihbar etmemize rağmen sadece 2 kişi gelmişlerdi. Hiçbir müdahalede bulunmadan olayla ilgili sorular sordular. Tutanak tuttuklarını ve karakolda ifade verdikten sonra şikayette bulunabileceğimizi belirttiler" dedi.

Tedavilerinin ardından şikayetçi olmak için karakola gittiklerini aktaran kişi, olay yerine gelen polislerin tutanak tutmadıklarını öğrendiklerini belirtti: "Tutanağın tutulmadığını duyan daha rütbeli olduğunu düşündüğümüz polis olay yerine kim gittiyse o uğraşsın diyip kapıyı çarparak odasına girdi. Bizimle hiçbir polis ilgilenmek istemiyordu. iletişimde olduğumuz polis durmadan işletmenin yetkilileriyle görüşüp bize geliyordu. Önce elimize bir kimlik fotoğrafını tutuşturup kişiyi teyit etmemizi istedi. Emin olmadığımızı söyleyince kesin tespit etmemiz için bizi zorladı. Sebep olarak 'uzlaşma olmazsa arbede çıkabilir. 'dedi".

Polislerin kameraların bozuk olduğunu söylediği kaydeden kişi, kendilerine hatalı ve eksik tutanak imzalatılmaya çalışıldığını öne sürdü. Paylaşımında yaralıların fotoğrafına da yer veren kişi, görüntülere ulaşılması ve sorumluların cezalandırması için destek beklediklerini ifade etti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 Ağustos Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp konusuyla alakalı sosyal medyada yer alan konunun ilk ihbarının komuta merkezine saat 16.54'te "Çalışanlar ağabeyime sopayla vurdular." şeklinde devam eden bir kavga olarak değil, "darba uğramış bir vatandaş" konusu olarak geldiği belirtildi.

Açıklamada, bölge ekibinin olay yerine saat 16.57'de ulaştığı, insan kalabalığından ve yürüme mesafesinden dolayı ekip memurlarının yaralı şahısla ihbarı aldıkları andan yaklaşık 5-6 dakika sonra mülaki oldukları aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

'DAHA SONRA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

- Ekip memurları yaralı şahısla mülaki olduklarında şahsın kafasından yaralandığını görmüş ve telsiz marifetiyle yaralı şahıs olduğunu 112 ekiplerinin acele etmesi konusunda uyarılmasını merkeze bildirmiştir. Yaralı şahsa olayı kimlerin yaptığı sorulduğunda yaralı şahıs, şu an yapanları gösteremeyeceğini, önce hastaneye gitmek istediğini belirtmiştir. Şahsın yanındaki aile bireylerine kimlerin yaptığı sorulmuş, onlar da şimdi söyleyemeyeceklerini, şahısların şu an orada olmadığını, daha sonra şikayetçi olacaklarını belirtmişlerdir.

- 112 ekiplerinin ivedi gelmesi için ekip memuru konu ile alakalı kendi cep telefonu ile 112'yi aramış, akabinde 112 ekipleri gelmiş ve şahsa ilk müdahaleyi yapıp Cerrahpaşa Hastanesi'ne götüreceklerini beyan etmişlerdir. Diğer aile fertleri de kendi araçları ile gideceklerini, hastanedeki işlerinden sonra şikayetçi olacaklarını ifade etmiş, ekip memuru da bu konuda nasıl yol izlemeleri yönünde bilgi verdikten sonra devam eden bir konu olmadığını, şahısların daha sonra şikayetçi olmak istediklerini komuta merkezimize bildirdikten sonra olay yerinden ayrılmıştır."