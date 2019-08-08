Saadet Partisi’nden İstanbul-İzmir otoyol filmi: 'Masraf trafiği'

Saadet Partisi, yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolu hakkında bir video yayınlayarak, geçiş ücretlerine ve benzin fiyatlarına vurgu yaparak, otoyoldan yapılacak bir yolculuğun fiyatına dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve eski konsol oyunlarına benzetilen videoda bir araç İstanbul’dan İzmir’e ‘Dünyanın en pahalı yakıtını’ harcayarak gidiyor ve yolun sonunda otoyol ücreti olarak 256 lira ödüyor.

Devlet tüccar, vatandaş da müşteri değildir.

Oyunu bile ürkütücü ama oyun değil, malesef acı gerçek! pic.twitter.com/e0jwzl42uW — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 8, 2019

​Sosyal medyada beğeni toplayan video biterken SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Bizi borç batağına sürükleyenlerin karşısındayız. Devlet tüccar, vatandaş da müşteri değildir” mesajını paylaşıyor.