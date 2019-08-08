'Merkez Bankası'nın genel müdürlerinin hepsi görevden alındı'

Murat Çetinkaya, 6 Temmuz’da görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinkaya’yı görevden almasını, "talimatlarını dinlememesi" ve "piyasa ile iletişim kuramaması" ile gerekçelendirmişti.
GÖREVDEN ALMALAR BEKLENİYORDU
Üç yıldır başkanlık görevini yürüten Çetinkaya’nın yerine başkan yardımcısı Murat Uysal atandı. Merkez Bankası'na yakın kaynaklar, 31 Temmuz'da açıklanan enflasyon raporunun ardından, birçok genel müdür ve yardımcısının görevden alınmasını bekliyordu. Sözkonusu beklenti doğrultusunda, bankanın tamamı Çetinkaya tarafından göreve getirilen ve izlenecek para ve piyasa politikalarında aktif olan genel müdürleri görevlerinden uzaklaştırıldı.
DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, görevden alınan genel müdürler şu isimlerden oluşuyor:
UĞUR GÜRSES: HAVA BOMBARDIMANI
Söz konusu görevden almaları, "hava bombardımanı" olarak nitelendiren ekonomist Uğur Gürses, DW Türkçe’ye, "Bu atamalar bir önceki dönemin atamaları olarak değerlendirilemez, bu atamalar köklü Merkez Bankacılığını kazımak anlamına geliyor. Ali Çufadar ve Orhan Kandar, bankaya 1988’de girmiş, çekirdekten yetişme Merkez Bankacıdır" diye konuştu.
Gürses, görevden almalarla ilgili olarak ayrıca, "MB'nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara’dan İstanbul’a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor" ifadelerini kullandı.
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