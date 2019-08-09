Ukrayna lideri Zelenskiy taktik İHA'ların üretildiği Baykar tesislerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in Türkiye ziyareti kapsamında Bayraktar İHA sistemlerinin üretildiği tesisleri ziyaret ettiği duyuruldu.

Ofisin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zelenskiy İHA sistemlerinin üretildiği Baykar Aerospace and Defense tesislerini ziyaret etti. Devlet Başkanımız, Ukrayna ve Türkiye’nin geleceğe dönük işbirliği planlarını görüştü, ayrıca kuruluşun eğitim tesisinde eğitim gören Ukraynalı pilotlarla sohbet etti" ifadelerine yer verildi.