‘Suriyeliler giremez’ yazısına uyarı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İ.O. isimli esnaf, vitrinine İran, Afgan ve Suriyeuyruklu müşterilere yönelik olarak “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer” ve “Suriye, Afgan ve İranlı kişiler bu iş yerine girerse dayak yer, sorumluluk kabulümüz değildir” yazısı astı.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
7 Mayıs tarihli kararın gerekçesinde özetle şöyle denildi:
“Bir kimseye ırkına, ulusal veya etnik kökenine dayanılarak meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması ırk ayrımcılığını oluşturmaktadır. Mülteci ve göçmenlerin kamuya açık bir alan olan bir dükkana girmelerini ve burada sunulan kamuya açık bir hizmetten yararlanmalarını engelleyen ve girmek istemeleri halinde şiddete maruz kalacaklarına ilişkin tehditlere yer veren söz konusu döviz ve uygulama, bu kişilere yönelik olarak ırk ve etnik köken temelinde doğrudan bir ayrımcılık oluşturmaktadır.”
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