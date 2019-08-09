Ankara'da iş adamına araçta infaz

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gerçekleşen saldırıda Zinnur Erol hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Süleyman Sağlam ise olay yerinden kaçtı.

Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra teslim olmaya karar veren Sağlam, polis merkezine 300 metre kala cinayeti işlediği silahla intihar etti.

Ayrıca Sağlam’ın eşinin ise kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle cinayetten bir gün önce polise sığındığı ortaya çıktı. İfadesinde can güvenliği bulunmadığını belirten Sağlam’ın eşinin, sığınma evine alınarak devlet koruması altında olduğu öğrenildi.

Polis, cinayetten bir gün önce yaşanan bu aile şiddetinin saldırıyla bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.