İptal edilen Çeşme-Atina feribot seferlerinde firma 500 bin euro zarar etmiş

Çeşme-Atina arasındaki feribot seferlerinin iptal edilmesinin ardından bir açıklama yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Bülent İpek, yüksek liman ücretleri, hatta ilginin oluşmaması gibi nedenlerle savaşmak zorunda kalarak büyük bir zararla hattı kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, Çeşme-Atina arasındaki feribot seferlerinin neden iptal edildiğiyle ilgili firmanın internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.
İpek, liman ücretlerine dikkat çekerek, "Halen ülkemize ait 1 tane dahi kruvaziyer yolcu gemimiz yoktur. Feribot veya kruvaziyer sınıfı yolcu gemileri ile yeni hatların açılması ve Türk denizciliğinin bu alanda da gelişmesinin sağlanması için devlet desteği şarttır. Yunanistan da dahi 25 bin gross tonluk gemiler için liman giriş çıkış bedeli 3 bin 200 euro iken Çeşme Limanında bu rakamın 12 bin 500 euro olması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur" dedi.
500 BİN EURO'YA YAKIN ZARAR
30 Haziran tarihinde seferlere başladıktan sonra 16 sefer gerçekleştirdiklerini ve 500 bin euro'ya yakın zarar ettiklerini açıklayan Bülent İpek, büyük emek ve beklentilerle açtıkları hattın kapanmaması için olağanüstü gayret sarf ettiklerini, alternatif arayış içine girdiklerini vurguladı.
İpek, şunları söyledi:
"Bu kapsamda, sefer maliyeti ve kapasitesi çok daha küçük (100 yolcu ve 20 tır) bir gemiyi devreye sokmak için sefer programını 7 Ağustos tarihine kadar erteleyerek, Istanbul Sea Lines'a ait Türk Bayraklı BIRDENİZ adlı bir gemiyi kiralama girişiminde bulunmuştur. Her ne kadar bu gemi, Marmara Denizi'nde kabotaj kapsamında araç ve yolcu taşıması yapabiliyorken, uluslararası sularda yolcu sertifikasyonu gereği ortaya çıkmış ve bu girişimde maalesef sonuçsuz kalmıştır. 2 Ağustos 2019 Cuma günü akşamına kadar, başkaca bir gemi alternatifinin de oluşmaması ve 20 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık olarak 500 bin euro ya yakın zarar edilmiş olması sebebiyle de seferlerin tamamen durdurulduğu açıklaması yapılarak tasfiye süreci başlatılmıştır."
'BİR KISIM YOLCULARIN PARASI İADE EDİLDİ, SÜREÇ DEVAM EDİYOR'
İleri tarihli bilet alan yolcuların bilet bedellerinin iadesi hakkında da açıklama yapan İpek, şunları kaydetti:
"Yolcu iadeleri sefer iptallerine maruz kalan ve ileri tarihli bilet satın almış Türk ve yabancı yaklaşık 85 otomobilli aile ve 43 yayan yolcu için biletlerini satın alırken kullandıkları kartın bankası ile iletişime geçerek iade taleplerinde bulunmaları istenmiştir. Bankaları aracılığı ile müracaatta bulunan yolcularımızın bir kısmının iadeleri gerçekleştirilmiştir. Bu minvalde, süreç devam etmektedir. Tasfiye sürecinde, şirketimizin halen alacaklı olduğu lojistik firmalarından bakiyelerin toplanması ve gemi kiralanırken ödenen 100 bin euro'luk nakit teminattan kalan bakiyenin tahsil edilmesi veya aksi durumda gemi üzerine haciz işlemleri başlatılması gibi hukuki süreçler olacaktır."
İLGİ GÖRMEDİ
Yolcu beklentilerinin de istenilen düzeyde gerçekleşmediğini ifade eden İpek, şöyle konuştu:
"Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz, çok yoğun bir sosyal medya reklamları ile özellikle; Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, ve İsviçre de yaşayan gurbetçilere ulaşılmış olsa da 'Yunanistan’a kadar gittikten sonra kara yolundan devam etmeyi tercih ederim' şeklindeki bakış açıları nedeniyle arzu edilen hedef kitleye ulaşılamamıştır. Ülkemizi ziyaret etmek isteyen Yunanlı ve Avrupalı turistler Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’deki kökleri ve Özellikle Meryem Ana kilisesini din turizmi kapsamında ziyaret edecekleri beklentimizde ne yazık ki arzu ettiğimiz beklenti de olmamıştır. Avrupa’ya araçları ile gitmek isteyen, Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, vize engeli ve euro kurunun çok yüksek olması nedeniyle de başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızdan beklenen ilgi oluşmamıştır. Fiyata rağmen yüklenen tır sayısı 36 tırı geçememiştir ve Lavrion-Çeşme dönüşlerine ise tır firmaları hiç ilgi göstermeyerek karadan dönüşü tercih etmişlerdir."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)