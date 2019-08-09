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12:05 09 Ağustos 2019
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    Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden 38 yaşındaki Ahmet Gök'ün sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı.

    Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, kulağından canlı kelebek çıktı

    © DHA / IBRAHIM_LALELI/DHA
    Türkiye
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    Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden 38 yaşındaki Ahmet Gök'ün sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp, korktuğunu söyledi.

    Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

    Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti.

    Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.
    © DHA /
    Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

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    © AA / Günay Nuh
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    Kulak zarına ilerlediği ve sıkışıp, kaldığı belirlenen kelebek, hastane bahçesinde doğaya salındı.

    'NADİR BİR OLAY'

    Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip, sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak, çıkarıldı" dedi.

    'KULAKTA ZARAR YOK'

    İki kez Dünya Şampiyonu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya sahibi Yevgeniya Medvedeva, “Artistik patinajda yaptıklarımın sadece yüzde 10’unu kendim için yapıyorum. Geriye kalanını ise sizin, ailem, tüm ülkem için yapıyorum” dedi.
    © Sputnik / Nina Zotina
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    Kelebeğin korunma iç güdüsüyle, saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek hastane dışında serbest bırakıldı" diye konuştu.

    AİLESİ İNANMADI

    Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki penste kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.

    Etiketler:
    Ali Zahmakıran, Ahmet Gök, Döşemealtı Belediyesi, Döşemealtı, Kelebek, Antalya
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