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13:36 09 Ağustos 2019
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    Yavaş: Tek başına bir Louvre Müzesi gibi veya British Müzesi gibi bir müze Ankara’da olabilir

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirdeki müze eksikliğine dikkat çekti ve "Tek başına bir Louvre Müzesi gibi veya British Müzesi gibi bir müze Ankara’da olabilir" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 3. oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleşti.

    Gündeme ilişkin maddelerin görüşüldüğü toplantıda Yavaş, Ankara projelerini anlattı, önemli açıklamalarda bulundu.

    Ankara’nın turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirten  Yavaş, Japon turistlerin Türkiye’ye geldiklerinde güzergahlarını Ankara’dan ve ilçelerinden geçirmek için yoğun temas içinde oldukları bilgisini verdi.

    Japonya’nın yeni büyükelçisinin Ankara’da birçok tarihi ve kültürel yerleri gezdiğini bildiğini ifade eden Yavaş, Japon seyahat acenteleriyle görüştüklerini açıkladı ve şöyle konuştu:

    “Japon büyükelçi bize Türkiye’ye gelen Japon turistlerin direkt İstanbul’dan Ankara’ya uçakla gelip Ankara’nın içinde 1 dakika bile durmadan Kapadokya veya Konya tarafına, Hattuşaş’a gittiğini söylemişti. Bu güzergahı Göynük, Mudurnu,  Taraklı, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül üzerinden bir gün konaklamak suretiyle geçirirsek eski İpek Yolunu ihya etmiş oluruz. Japon elçi bize Japonya’dan Türkiye’ye tur düzenleyen en büyük tur sahibini gönderdi. Bunların masraflarını karşılamak kaydıyla Türkiye’ye tur düzenleyen bütün firmaları belediye başkanlarına önceden hazırlık yaptırmak suretiyle Göynük, Mudurnu ve Taraklı üzerinden Ankara’ya kadar gezdirerek getireceğiz. Onlar bu noktaları görüntüleyecekler ve daha sonra Japonya’daki seyahat acenteleriyle paylaşacaklar. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum.”

    ANKARA'NIN MÜZE EKSİĞİ 

    Ankara’nın en önemli eksikliklerinden birinin müze olduğuna dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak sergilenemeyen objelerin yer alacağı bir müze yapmak istediklerini söyledi ve projenin detaylarını anlattı:

    “Büyükşehir Belediye Meclisi olarak önerilere açığız. Bunu Turizm Bakanlığı ile görüşmek suretiyle sergilenemeyen objeler dahil diğer tüm eserlerin tümünün sergilenebileceği büyük bir yer yapmak gerekir. Tek başına bir Louvre Müzesi gibi veya British Müzesi gibi bir müze Ankara’da olabilir. Ankara Valiliği eski yerini üniversiteye vermiş önceden haberim olsaydı başkanlık makamını oraya taşırdım.”

    'YAPACAĞIMIZ HİZMETLERDE HEP İLK OLACAĞIZ'

    Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Yavaş, 100 günlük kitapçıkta yaptıklarını tek tek anlattıklarını vurguladı.

    Şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında titiz davrandıklarının altını çizen Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Yayınladığımız 100 günlük rapor harcadığımız her kuruşu halka duyurmaktır. Yaptığımız kibrit kutusunun, bir bardağın dahi hesabını ve kimden aldığımızı internetten hepinizin önünde yayına açıyoruz, açacağız da. Böyle bir niyetimiz var. Türkiye’de bu konuda ilk olacağız. Allah’ın izniyle yapacağımız hizmetlerde de ilk olacağız. Biz bunu Türkiye’ye örnek olsun diye yapacağız, çünkü arkamızdan konulmasını istemiyoruz. Tasarruf edeceğiz, gelirleri artıracağız ve fazlasıyla asfalt dahil bütün hizmetleri yapacağız.”

    ‘ASFALT İHALESİNE AĞUSTOS AYINDA ÇIKACAĞIZ’

    Bütçeden kalem kalem nerelere harcandığını açıklayan  Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Bütçe bizim harcamalarımıza göre arttı. 2018 yılı bütçesi 570 milyon TL açık vermiş. Nasıl kapattınız mal satarak mı kapattınız yoksa kredi çekerek mi kapattınız? Biz mümkün olduğu kadar en az şekilde gayrimenkul satmadan, bütçeyi ayağımızı yorganımıza göre uzatmak suretiyle, araç ihalesine çıkıyoruz. 701 tane araç eksik ihaleye çıkıyoruz geçen yıla oranla. Üç yıllık ihaleler yapılıyor. Üç yılda beklediğimiz tasarruf sadece araçlarla 100 milyon TL.  ‘Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır’. Siz 28 milyon ton asfalt attığınızı söylüyorsunuz. Bir bekleyin belki biz 10 milyon ton atacağız belki de 138 milyon ton asfalt atacağız. Asfalt ihalesini Ağustos ayının sonunda yapacağız. Bunu görmeden şimdiden konuşmanız son derece yanlış.”

    Önceden yapılan anlaşmayla metronun Ulaştırma Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatan  Yavaş, 2018 rakamlarıyla 10.7 milyon TL 1 yılda kesilmesi gereken paranın şu anda 17-18 milyon TL kesildiğini ifade etti.

    Yavaş, belediye konutlarının göreve başlamadan önce TOKİ’ye kaçırıldığına dikkat çekerek, “Niye müdahale etmediniz, niye izin verdiniz? Bize sattırmamışlar malları niye kaçırmışlar? Ben kesinlikle eminim ne hükümetin ne partinin haberi vardır bundan. Oradaki bürokrat kendi aklınca engel olmak istemiştir. Bizim istirhamımız şu: Biz Ankara’ya hizmet etmeye uğraşıyoruz. Bu tür bürokratlara lütfen engel olun. Yapılacak her şey Ankara için yapılacak. Burada partiyi veya hükümeti suçlamıyorum. Durumdan vazife çıkan bürokratlara engel olmanızı temenni ediyorum” dedi.

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, sanat, Kültür, Ankara, British Müzesi, Louvre Müzesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş
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