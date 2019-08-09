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13:36 09 Ağustos 2019
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    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 'Kavaklık' olarak adlandırılan alana ağaçların kesilerek yurt yapılmasına karşı çıkan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin şikâyeti sonrası YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı.

    Melih Gökçek
    © AA /
    Mimarlar Odası'ndan ODTÜ Rektörü Kök ile Melih Gökçek hakkında suç duyurusu
    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimiyle Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) arasında imzalanan protokolle yurt yapımı için ODTÜ arazisinin bedelsiz 49 yıllığına tahsis edilmesinin ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi, YÖK'e ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında 4 Temmuz’da şikâyet dilekçesi gönderdi.

    Ruhsatı olmayan alanda şantiye binasının yapılmasının imar yönetmeliğine aykırı olduğunu belirterek Kök hakkında daha önce suç duyurusunda da bulunan mimarlara YÖK’ten yanıt geldi.

    Kök hakkında inceleme başlatıldığını belirten YÖK’ün mimarlara gönderdiği yazıda, “İlgili başvurunuzda yer alan iddialar incelenmek üzere Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na intikal ettirilmiş olup inceleme neticelendiğinde inceleme sonucu hakkında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

    'BEKLENTİMİZ AKADEMİK ÜNVANININ ALINMASI'

    ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi
    © DHA /
    ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi
    T24'ün aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,“ODTÜ’ye ve doğaya yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. ODTÜ Rektörü’nün akademik ünvanının alınması için YÖK’e belgeleriyle birlikte başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu başvuru ile inceleme başlatıldı “dedi.

    Candan şöyle devam etti:

    “Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nden 05.08.2019 tarihli yazıyla, başvurumuzdaki ‘iddiaların incelenmek üzere, Hukuk Müşavirliğimizin başkanlığının talimatı ile Yüksek Öğrenim Denetleme Kurulu’na intikal ettirilmiş olup inceleme neticelendirildiğinde inceleme sonucu hakkında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir’ denilmektedir. Başvurumuzdan sonra yine tapu kayıtları üzerinden 49 yıllığına ODTÜ Geliştirme Vakfı kullanımında olan kavaklık alanında ise yetki aşımı ile protokol imzaladığı ortaya çıkmıştı. Onu da dosyaya ekleyeceğiz. Hem doğanın tahrip edilmesi hem de 3194 sayılı kanun, planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine rağmen ODTÜ alanı içerisinde ruhsat alınmadan şantiye kurulmasına, hukuka aykırı diğer tüm işlemlere, kesim, şiddet vb. izin vermesi Mustafa Verşan Kök’ün unvanı ve akademinin etik kuralları ile bağdaşmamaktadır. YÖK inceleme başlattı, beklentimiz akademik unvanının alınması, incelemenin sonucuna göre, süreci takip edeceğiz ve yargı önünde cezalandırılana kadarda sürecin peşini bırakmayacağız.”

    ÇANKAYA BELEDİYESİ YIKIM İÇİN TUTANAK TUTTU

    ODTÜ’de protestolara neden olan KYK yurdu projesi için bir ay önce sabaha karşı polisler kampüse girmiş ve çok sayıda kişinin tepkisine rağmen ağaçlar kesilmişti. İnşaat ruhsatı olmadan çalışmalara başlanmasının ardından mühürlenen inşaatın ruhsat alma süresi doldu ve Çankaya Belediyesi yıkım sürecini başlatmak için tutanak tuttu.

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    Etiketler:
    Ağaç, rektör, Mustafa Verşan Kök, inceleme, Mimarlar odası, yurt, KYK, ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
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