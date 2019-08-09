İmamoğlu’ndan atama eleştirilerine yanıt: Siyasi unsurlara takılmadık

İBB’nin üst düzey kadrosunda yeni görevlendirilen İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin’in sosyal medya paylaşımları ve AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasına yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün önce İstanbul Valiliği'nde Vali Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla tek tek bayramlaştı. İmamoğlu, daha sonra da İBB'nin Saraçhane'deki bahçesinde belediye personelinin bayramını kutladı.
Bayramda çalışacak İBB emekçilerine 2 kez teşekkür ettiğini belirten İmamoğlu, “Emekçi dostlarımı selamlayacağım. 4 gün boyunca sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, ilçelerde olacağım. Bana eşlik etmek isteyen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi beklerim vakti olan ve burada olanları. Keyifli bir İstanbul bayramı diliyorum” dedi.
İmamoğlu, tüm İBB çalışanlarıyla konuşma yaptığı platformda tek tek bayramlaştı. Yaklaşık 1.5 saat süren bayramlaşmanın ardından İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu'na 2011'de AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği için aday adayı olan, sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımlarını beğenen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ağır hakaretler içeren videolar paylaşan Bahaddin Yetkin'in İSBAK A.Ş genel müdürü olarak atanması ve İETT ile Halk Ekmek'in yöneticilerinin değiştirilmemesi soruldu.
İmamoğlu, “Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı. Devam etme kararı verdiğimiz bir kısım arkadaşlarımızla devam ediyoruz” dedi.
8 iştirak şirketinde henüz atama yapılmadığını hatırlatan İmamoğlu “Çalışmalarımız sürüyor. Bu bir insan kaynağını değerlendirme metodu. Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri her zaman söylüyorum. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımız kadar başarılı yüzlerce binlerce insan da olabilir. İnşallah her birisi başarılı olur baktığımız pencere bu” diye konuştu.
Ataması yapılmayan 8 iştirak şirketi için bugün bile görüşmelere devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu, “Ağustos sonu iştiraklerle ilgili hiçbir sorunumuzun kalmayacağını umut ediyoruz” dedi.
AK Parti Millekvekili Ravza Kavakçı'nın İBB'den aldığı bursla Amerika'da doktora yapmasıyla ilgili “ya milletvekilliğinden istifa etsin ya da borcunu ödesin” tartışmalarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı. Kuruma bir becerisini sunma ile ilgili bir hedef koymalı. Siyasal iletişim bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil. Bu birincisi etik tarafı. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var. Buna da hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar. İdari müfettişler bakıyorlar. Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz. Bize gelen ihbarları inceliyor, tarama da yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. 85 bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerinden de yönetilmiyor. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem. İştiraklere yöneticilerimiz daha yeni atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun” yorumunu yaptı.
“Bayramda tebdili kıyafet denetim denetim yapacak mısınız? Sürpriz bayramlaşmalar olacak m?” sorusuna da İmamoğlu şu yanıtı verdi:
“Kendimi gizlemeyeceğim. Ama bu bir fikir, böyle bir şey yapmalı mıyız diye bakacağız. Başarabilir miyim emin değilim. Biraz kıyafetim değişecek onu söyleyeyim. Biraz daha spor kıyafetle, bolca yürümeli biçimde İstanbul'u dolaşmak istiyorum. Bazı alanları trafik yokken, tatildeyken insanlar gözlemler yapmak istiyorum. Bir çok yer var kayda aldığımız. Ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Ama yoğun 4 günlük bir program var. Zira 3.gün UEFA heyetine bir yemeğimiz var. 4. günü İngiltere'nin iki takımını süper kupada ağırlıyoruz. O maçı izleyeceğim. Bunun gibi başka planlarım var, vazife anlamında da başka programlarımız var. Tümüyle buradayım, Darülaceze'de bayramlaşma da var. Onun dışında başka ziyaretlerim de var, rastgele birilerinin kahvelerini de içerim elbet.”
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