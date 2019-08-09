Yiğit Bulut'tan Babacan'a 'düello daveti': Aynen Gezi olaylarındaki gibi meydan okuyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, yeni parti çalışmaları devam eden Ali Babacan'a meydan okudu. Bulut, Babacan için 'FETÖ' ve 'yolsuzluk' imasında bulundu.

Yeni bir siyasi parti kurmak için AK Parti’den istifa eden Ali Babacan, dün bir açıklama yapmış ve 'çalışmalara başladıkları'nı söylemişti.

Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Babacan'a birtakım sorular yöneltti. Bulut, "Ali Bey'ciğim, mesela FETÖ’nün bankasını Devlet’e 1.5 milyar dolar zarar verecek şekilde, Ziraat Bankası'na satmaya kalkıştın mı? Sen bunu söylediğin gün FETÖ'nün bankası borsada yüzde 22 prim yaptı mı? Bunu senden başka kaç kişi biliyordu?" diye sordu.

Ali Babacan “Yeni Türkiye” istiyormuş!

Hafızası biraz zayıf galiba!

Ben hatırlatayım !

Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın!

10 yıldan fazla!

80 milyar dolar üstü olabilir mi! En düşük!



Neden Asya Bankalarını almadın! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) August 9, 2019

Bulut ayrıca, Babacan'a 'düello' davetinde de bulunarak şunları söyledi:

"Seninle istediğin TV kanalında tartışalım mı! Sen kanalı seç beni ara. Ben başıma gelecek her şeye hazırım, bunları sadece kendi inisiyatifim ile yazıyorum, aynen Gezi olayında olduğu gibi meydan okuyorum."

BEN BAŞIMA GELECEK HERŞEYE HAZIRIM, BUNLARI SADECE KENDİ İNİSİYATİFİM İLE YAZIYORUM, aynen gezi olaylarında olduğu gibi meydana çıkıp MEYDAN OKUYORUM!

ÇOK ŞEHİT VERDİK, İHANET ZAMANI DEĞİL, ŞEHİTLERİMİZE VE ONLARIN ÇOCUKLARINA HEPİMİZİN ÇOCUKLARINA BORCUMUZ VAR🍎🇹🇷❤️ — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) August 9, 2019

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