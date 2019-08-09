İmamoğlu’ndan Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'a: Bize Türkçe iletişim kurmanın keyfini yaşattınız

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu görevine 6 gün önce atanan Andrey Buravov, tebrik ziyaretinde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkçe iletişim kurdu. İmamoğlu da, Buravov'a "Diyaloğumuzu Türkçe ile kurmanın keyfini bize yaşattığınız için size teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü tebrik konuğu, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov oldu.

İmamoğlu ile Buravov arasında gerçekleşen sohbette Rus Başkonsolos, "İstanbul’a resmi görevle gelmiş olduğumdan dolayı memnunum. Buraya zevkle geldim. İstanbul’da göreve başlayalı 6 gün oldu ama Türkiye’ye yabancı değilim. Daha önce Ankara’da Rus temsilciliklerinde 17 yıl resmi görevde bulundum” dedi.

"Türkiye’deki görevimi İstanbul’da devam ettirmekten memnunum" diyen Bravov, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki sizinle, sizin çalışma arkadaşlarınızla, belediyedeki çalışma arkadaşlarınızla çok iyi ilişkilerimiz olacak.

Ve bu iyi ilişkiler ülkelerimizin faydasına olacak diye ümit ediyorum. Ve bu fırsattan yararlanarak geçenlerde ülkenizde yapılan yerel seçimlerde elde ettiğiniz zaferden ötürü sizi samimiyetle kutlamak istiyorum. Aynı zamanda sizlerin ve bütün İstanbulluların Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

'DÜNYA İLE KUVVETLİ İLİŞKİLER KURACAĞIZ'

Buravov’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu ile Rus diplomatın Türkçe konuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmamoğlu, "Türkçeyi nerede öğrendiniz diye soracaktım ama Türkiye'de 17 yıl çalıştığınız şimdi öğrendim. Çok güzel Türkçeniz var. Diyaloğumuzu Türkçe ile kurmanın keyfini bize yaşattığınız için size teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu da, yeni dönemde İstanbul’un dünya ile kuvvetli ilişki kuran bir kent olacağını vurgulayarak konuşmasını şunları söyledi:

"Rusya ile de çok değerli iş birlikleri istiyoruz. Bu konuda en hızlı ve en başarılı olacağımız devletlerin başında Rusya geliyor.

Çünkü Rusya ile yüzyıllardır diyaloğu olan bir ülkeyiz. Aynı zamanda son dönemde ticari iş birliğimiz yoğun. Hem Rus komşularımızın Türkiye’ye hem de bizim vatandaşlarımızın Rusya’ya büyük ilgisi var.

Bu bakımdan her yönüyle İstanbul’un turizmi, ticareti, kültür sanat etkinlikleri olmak üzere Rusya ile iyi bir iş birliği dönemini sizle başlatmak istiyoruz. Göreve başlayan yeni belediye başkanı olarak ben, göreve yeni başlayan başkonsolos olarak siz, bu değerli dönemi İstanbul ve Rusya’ya yaşatalım."