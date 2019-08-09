Adana Büyükşehir Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi ödenecek

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen MHP’li Hüseyin Sözlü döneminden belediyeden kalan ikramiye ve ücret alacakları ile bayram öncesi maaşların ödenmesi amacıyla belediyenin borçlanması teklifi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti.
Evrensel'in haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda çalışanlarla gerçekleşen bayramlaşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçilere 600 lira bayram ikramiyesi ödeyeceğini ifade etti.
Devraldıkları belediyede mali durumun bilinmesinde yarar olduğunu dile getiren Karalar, “Mart 2019’da bütçe açığı en yüksek seviyeye ulaşmış. Mart’ta 78 milyon, Nisan’da 72 milyon lira bütçe açığı var. Mayısta 28 milyon liraya düşürmüşüz. Haziranda daha da düşmüş ve giderek açığı azaltıyoruz. Hedefim aralık sonunda ocak başında geliri giderine denk bir belediye bütçesi oluşturmak. Geliri giderine denk olmayan bir belediye işçinin parasını ödemekte zorlanır, hizmet yapamaz. 4 buçuk milyar lira borcumuz var ve bu yıl bizim gelirimiz en fazla 1,1 milyar lira olur. Borcumuz gelirimizin 4 katından fazla” dedi.
Belediyeye gelir gelmez her ay 3 milyon lira araç kirasını azalttığını söyleyen Karalar, “Şu anda ASKİ dahil 2,3 milyon liralık daha az yakıt tüketiyoruz. 124 liraya alınan unun çuvalı 94 liraya alıyoruz. Bunun gibi çok örnek verebilirim. Ben çalışanına maaş ödeyemeyen bir belediyenin başkanı olmam” dedi.
'İŞÇİLERİN VE MÜTEAHHİTLERİN ALACAKLARINI VERECEKTİK'
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde borçlanmanın reddedilmesi ile ilgili konuşan Karalar, çalışanların geriye dönük alacakları, bayram ikramiyeleri için borçlanmak istediklerini belirterek “Ne yazık ki işin işine siyaset girdi. Meclis onaylarsa ancak borçlanmayı yapabiliyoruz. Borçlanmayı geçiremedik. Oysa o paranın bir bölümünü çalışanlarımızın eski borçlarına binaen verecektik. Bir bölümünü de müteahhitlere verecektik” dedi.
'ASKİ EKSİDEYDİ, FAZLA VERİR HALE GELDİ'
Geçmişte yapılan hatalardan kaynaklı kayıpların da peşine düştüklerini söyleyen Karalar, “ASKİ yaklaşık 38-40 milyon civarında tahsilat yapıyordu. Geçen ay 64 milyon lira tahsilat yaptı. ASKİ 12-13 milyon lira eksideydi, şimdi ayda yaklaşık 10-12 milyon lira fazla veriyor. Büyükşehir çalışanlarının maaşını ödemek için her ay gönderdiğimiz 10-12 milyon liraya rağmen bu ay da ASKİ’den para alıp işçinin parasını ödedik” dedi.
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