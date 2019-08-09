Kalın, Bolton ile 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenli bölge, müşterek harekat merkezini n kurulması ve ticaret hacmi ele alındı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenli bölge, müşterek harekat merkezini n kurulması ve ticaret hacmi ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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