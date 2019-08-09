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19:40 09 Ağustos 2019
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    HDP, Gülen'in iadesi çağrısına katılmama gerekçesini açıkladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    HDP, TBMM'de bulunan dört siyasi parti tarafından Fethullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye yaptığı çağrıya katılmama nedenine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Tutarlı yaklaşım, FETÖ’nün siyasi ayağının da yargılanması için çabayı gerektirir" ifadelerine yer verildi.

    © AA / Murat Kula
    Dört partiden ABD'ye Gülen çağrısı
    HDP'den, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları tarafından ABD'ye yapılan Fethullah Gülen'in iadesi çağrısına neden katılmadığına dair bir açıklama geldi. 

    "İade edilmeleri gerektiği tartışılmaz bir doğrudur" ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için 5 adet Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verildiği belirtildi ve "Tutarlı yaklaşım, FETÖ’nün siyasi ayağının da yargılanması için çabayı gerektirir" ifadeleri kullanıldı. 

    HDP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

    "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört siyasi parti tarafından FETÖ ile ilgili ortak bir açıklama yapılmıştır. Açıklamada Fethullah Gülen ve FETÖ/Paralel Yapı mensuplarının Türkiye’ye iadesi ile ilgili ABD’ye yönelik bir çağrı vardır. Bu açıklamaya imza atmamamızın nedenlerini kısaca belirtmek istiyoruz:  

    Elbette bir darbe girişiminde bulunmuş ve bunu yönetmiş olanların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yargılanmaları ve bu nedenle iade edilmeleri gerektiği tartışılmaz bir doğrudur. Ancak FETÖ/Paralel Yapı ile mücadele, Fethullah Gülen ve diğer mensupların iadesine sıkıştırılamayacak kadar önemli bir sorundur. Çünkü bu yapı bilindiği gibi devletin birçok kurumunda ve siyaset alanında  ayaklarını ve uzantılarını oluşturmuştur. 

    İktidara geldiği 2002’den 2014 sonuna kadar Cemaate her türlü desteği sunan, bu desteği defalarca en üst düzeydeki temsilcileri tarafından dile getiren AKP iktidarının, bu yapının büyümesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu kapsamda adaletin tecellisini sağlaması gerekmektedir. 

    Parti olarak siyasi ayak ve uzantılarının açığa çıkarılması için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TBMM’de defalarca girişimde bulunduk. Bu yapının tüm boyutları ile araştırılması ve özellikle siyasi ayağının ortaya çıkarılması için 5 adet Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdik. Verdiğimiz tüm önergeler AKP-MHP ittifakına mensup milletvekilleri tarafından ret edildi. Diğer muhalefet partilerinin aynı yöndeki önergeleri de AKP-MHP ittifakının tutumu nedeniyle akamete uğratıldı.

    TBMM’yi bu konuda irade oluşturmaya ve tutum almaya çağıran toplamda 10 adet Meclis araştırması açılmasına dair önerge Meclis belgeleri arasındadır ve güncelliğini korumaktadır. Ne yazık ki, AKP-MHP ittifakının tutumu nedeniyle TBMM iradesi engellenmiştir. Bugüne kadar, söz konusu tutuma ilişkin AKP-MHP ittifakı tarafından doyurucu tek bir açıklama bile yapılmamıştır. 

    Bu kapsamda parti olarak; FETÖ’nün, başta siyasi ayak olmak üzere karanlıkta kalmış bağlantılarının  ortaya çıkarılması için TBMM’de ortak bir araştırma komisyonu kurulmasını tekrar öneriyoruz. AKP-MHP ittifakı bu yapı ile mücadelede tutarlı olmak istiyorsa, bu çağrımıza kulak vermelidir. 

    Konuyu iadelere sıkıştırmak, AKP-MHP ittifakının siyasi ayağı ortaya çıkarma konusunda üzerine düşen sorumlulukları gözlerden kaçırma amacından başka bir şey değildir. Meclis açıkken verilen tüm önergeleri ret edip, Meclis kapalıyken bu konuda açıklama yapmak siyasi tutarlılık olmadığı gibi, siyasi ayağın ortaya çıkarılması gerekliliğini de örtbas etmekten başka bir anlam taşımamaktadır."

     

    Etiketler:
    MHP, CHP, AK Parti, çağrı, ABD, Fethullah Gülen, HDP
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