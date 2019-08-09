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19:40 09 Ağustos 2019
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    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik

    AK Partili il başkanından ‘kaçak elektrik kullandığı’ iddialarına yanıt

    © İHA / KIYMET GÖKÇE
    Türkiye
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    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, kendisine ait işletmede kaçak elektrik kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ercik, iddiaları ‘çirkin saldırı’ olarak niteleyerek, bu iddiaları ortaya atanlar ve basında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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    © AA / Soner Kılınç
    Kaçak elektrik kullananlar uydudan tespit edilecek
    AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik, merkez Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesinde 2 yıl boyunca kaçak elektrik kullandığı ve bu nedenle para cezası uygulandığına dair iddialara, yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Son 1 aydır teşkilatlarını ve AK Parti’yi hedef alan yıpratma girişimleri ve dayanaksız ucuz siyaset hamlelerinin, bu kez şahsıyla ilgili gündeme geldiğini belirten Ercik, “Günlerdir yerel ve ulusal basında, yandaş medya kuruluşları tarafından hiç bir dayanağı ve gerçekliği olmayan konu ile ilgili kamuoyunu yanlış algıdan kurtarıp bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği doğmuştur” dedi. 

    Ailesinin sahibi olduğu söz konusu fırın işletmelerinde kendisinin hiç bir ortaklığı bulunmadığını kaydeden Ercik, “Ailemin sahibi olduğu fırın işletmeleri, Mersin il sınırları içerisinde franchice sistemiyle çalışmakta olup, adresi ve yeri söylenen, kaçak elektrik kullandığı iddia edilen işletmenin 6 Mart 2016'da Emre Tatlı isimli kişiye franchise olarak isim hakkı verilmiştir. Bu işletme ile ilgili bütün franchise evrakları, bilgi ve belgeleri tarafımızda mevcuttur. Franchise sisteminde bilindiği üzere işletmenin bütün giderleri ve gelirleri işleten firmaya aittir. Dolayısıyla işletmeye ait borcun şahsım ve aileme ait şirketle hiç bir bağı yoktur” ifadelerini kullandı.
    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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    Söz konusu işletme ile ilgili yapılan işlemlerin bilgileri dahilinde olmadığını vurgulayan Ercik, şunları kaydetti:
     
    “İlimizde hizmet veren elektrik sayaç okuma, dağıtım hizmeti, elektrik bedellerinin tahsilatı, kaçak elektrik kontrol ve cezai işlemler bilindiği üzere TEDAŞ tarafından değil, özelleştirme kapsamında özel bir şirket tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple TEDAŞ’ta adı geçen kişi ve kişilerin görev değişikliği sebebi kurumun iç kararıdır. Yalnız burada sürüldüğü iddia edilen kişiler Mersin’de hiç bir zaman çalışmamakla birlikte, isimlerden biri genel müdürlük makamında, diğer ikisi ise genel müdür yardımcısı olarak halen görevlerine devam etmektedirler”. 

    'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

    Konu hakkında bilgi sahibi olunmadan bir kısım çevreler tarafından üzerilerine atılmak istenen ve kendileriyle ilgisi olmayan bir çirkin saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Ercik, “Bugün itibariyle uzaktan yakından şahsımla ve aile işletmemizle alakası olmayan, üzerimize atılmak istenen suç ile alakalı bu beyanları ortaya atanlar, elinde hiçbir belge ve dayanak olmayan ve bunu yayın yapan kuruluşlar, kişi ya da kişiler hakkında yasal suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ederiz. Üzerimize atılmak istenen bu çirkin saldırının yasal olarak her platformda takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” dedi. 

    Etiketler:
    Kaçak elektrik kullanımı, Cesim Ercik, Mersin, AK Parti
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