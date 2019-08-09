Ataması tartışma yaratmıştı: İSBAK'ın başına getirilen Bahaddin Yetkin istifa etti

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un yaptığı yazılı açıklamayla Yetkin’in istifası duyuruldu. Açıklamada, “Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık “Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada “Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz” denilmesi dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamanın tamamı şöyle:

“Değerli Basın Mensupları,

8 Ağustos Perşembe günü İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştirakimiz olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin’in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı.

Bunun üzerine İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sayın İmamoğlu ‘ Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu’ değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İSBAK A.Ş genel müdürlüğüne atanmadan evvel, Bahadır Yetkin’in Ak Parti’den milletvekili aday adayı olduğu tarafımızca biliniyordu.

Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık “Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır.

Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki tüm görevlerinden 10 Ağustos 2019 günü saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir.

İstifa ,İBB başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği süreç tüm ayrıntısıyla paylaşılmıştır. Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz".



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan M. Bahaddin Yetkin’in İmamoğlu tarafından İSBAK’ın başına getirilmesi tepki çekmişti. Yetkin’in 2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adayı olduğu hatırlatılırken; aynı zamanda muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener hakkında da hakaret içeren videolar paylaştığı, bunları beğendiği ifade edilmişti.Gezi Parkı protestolarını hedef alan paylaşımlar yapan Yetkin'in 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde kadınların ezanı ıslıkladığı yönünde sonradan yalanlanan haberin de yayılmasına katkı sağladığı belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu ise bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak “Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı” şeklinde konuşmuştu.