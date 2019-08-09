Türk Dışişleri’nden ABD'nin Venezüella yaptırımına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin ülkedeki Venezüella'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararının, Venezüella'nın iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin devam ettiği dönemde açıklanmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, ABD'nin, Venezüella hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik 5 Ağustos tarihli başkanlık emri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında, Norveç hükümetinin kolaylaştırıcılığında Barbados'ta sürdürülen, Türkiye'nin de desteklediği görüşmelerin devam ettiği dönemde, ABD tarafından Venezuela'ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emri'nin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, halihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezüella halkına zarar vermesinden ve Venezüella'da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Venezuela'daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz".

ABD, VENEZÜELLA'NIN TÜM VARLIKLARINI DONDURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" ifadesine yer verilmişti.