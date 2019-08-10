Soyer'den 'çift maaş' iddialarına yanıt: İZFAŞ ve İZBETON'da görevlerim var ancak karşılığında maaş almıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakkında çıkan 'iki maaş alıyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Soyer açıklamasında, ''İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum'' ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakkında bazı yayın organlarında yer alan "iki maaş alıyor” haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Soyer, İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerine atıfla yapan haberlere yönelik açıklamasında, “Bugün bazı yayın organlarında yer alan ve Tunç Soyer çift maaş alıyor iddiasıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

Bugün bazı yayın organlarında yer alan ve Tunç Soyer çift maaş alıyor iddiasıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak kamuoyunun bilgisine sunarım. pic.twitter.com/QWyPsCu7AL — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 9, 2019

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