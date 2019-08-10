TRT Çocuk, 'Kaz Dağları'na zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "Kazdağları'na zarar veriliyor" diyen 9 yaşındaki Utku'nun sözü sunucu tarafından kesildi. Utku, sonra da yayından alındı.

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Konu, son olarak TRT Çocuk’ta gündeme geldi.

Utku isimli 9 yaşındaki çocuk, TRT Çocuk’ta yayınlanan bir programa katıldı. Konuşmanın sonunda Utku, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte" dedi.

Bu sözlerin ardından reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı.

YAYINDAN ALINDI

Sunucu, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek minik Utku’yu yayından aldı.

Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok!



TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez! pic.twitter.com/UInGjzgeqP — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 9, 2019

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

TRT Çocuk'ta yaşanan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu. Birçok kullanıcı, TRT'nin bu tavrını sert bir dille eleştirdi.