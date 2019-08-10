Fuat Oktay: Kur belirli bir aralıkta istikrarı yakaladı mı, yakaladı

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Şahin Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Yozgat Teşkilat Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Oktay, Yozgat ziyaretinde esnaf, çiftçi, iş insanları ve gençlerin sesine kulak verdiklerini söyledi.

Oktay, Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahsederek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yozgat için çok önemli olduğunu aktardı. Terörle mücadeleye değinen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçeride ve dışarıda yaşadığımız terör boyutunu sizler de yaşıyorsunuz, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan olaydan bahsediyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşanan olayları hepiniz sizler de yakinen görüyorsunuz. Bizim içeride de dışarıda da dik duruyor olabilmemiz için, liderimizin, genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, dimdik yoluna devam ediyor olabilmesi için, askeri alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, sosyal ve kültürel alanda bütün gücümüzle gelişmemize yolumuza devam ediyor olmamız gerekiyor. Bunun için de dünden çok daha fazla birlik ve beraberliğe, ve çalışmaya ihtiyacımız var."

Oktay, yeniden bir şahlanış dönemine girmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Birçok oyunlar oynandı gördünüz. 15 Temmuz öncesi ve sonrası, yetmedi ekonomik oynanan oyunlar. Ekonomik saldırılara bakın, bir yılı geride bıraktık. Bunun 6 ayı seçim dönemi olmasına rağmen şu anda geldiğimiz noktada, enflasyon tekrar tersine döndü düşmeye başladı, faizler düşmeye başladı, ihracat artmaya başladı. Her türlü kur oyunlarıyla bizi dize getirmek isteyenlere mesajımız olsun. Kur, belirli bir aralıkta istikrarı yakaladı mı? Yakaladı. Aşağı doğru inmeyi görüyor muyuz? Görüyoruz ve bu artarak da devam edecek. İhracatın artışı ithalatın azalmasıyla, özellikle cari açık da buna dahil, dış ödemeler dengesi de buna dahil. Bunların da çok hızla pozitif bir dengeye doğru gittiğine de yine hep birlikte şahit olacağız, bütçe açığı da buna dahil. Bunun için diyorum ki 81 il daha fazla çalışıyor olacak. 81 il teşkilatımız, genel merkezimizle birlikte hepimiz, kabine de dahil buna, dünden çok daha fazla, çok daha yoğun çalışıyor olma zorunluluğumuz var."