İçme suyunun HES’e aktarıldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Amasya’da su sorunu ve içme suyundan kaynaklanan sorunların yaşanması üzerine MHP’li belediye Başkanı Mehmet Sarı harekete geçerek su yetersizliğinin sebebini araştırdı.

Yapılan ilk incelemede, 1996 yılında tamamı Amasya Belediyesi’ne tahsis edilen Akdağ suyunun üçte birinin Amasya’ya 35 kilometre uzaklıktaki Duru 1 ve Duru 2 HES’e aktarıldığı belirlendi. İçme suyundan elektrik üretilirken Amasyalı Yeşilırmak’tan beslenen kuyu suyu içmek zorunda kaldı.

Sarı, 1996 yılında Amasya Belediyesi’ne 360 litre saniyelik Akdağ su tahsisinin 109 litre saniyeye düştüğünü, kendilerine tahsis edilen 360 litre saniyelik suyun 109 litre saniyeye düştüğünü gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Akdağ suyuna sahip çıkmadığımız için 25 kuyu açmışız şehrin muhtelif yerlerindeki parklarda. İller Bankası defalarca belediyeyi uyarmış, ‘bu kuyuları kapatın meskûn mahalde imar planı içerisinde kuyu olmaz’ diye. Özellikle yaz aylarında bu kuyulardan alınan su yüzünden yer altı su seviyesi aşağı çekilince su kuyuları ırmaktan beslenmeye başlamış. Böylece Amasya halkımız, Akdağ gibi kaliteli bir su yerine tabiri caizse Yeşilırmak’ın beslediği kuyulardan su alarak su ihtiyacını karşılamış. Tamamı bize ayrılan Akdağ içme suyu birilerinin gafletiyle tüccar bir firmaya satılmış, devredilmiş. Yani HES’e devredilmiş. Şu andaki kullandığımız Akdağ’dan gelen su bizden çıkmış. Buradaki suyla alakalı da hazırlıklarımızı yaptık, hukuki mücadelemizi başlatıyoruz.”

CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz ise halkın sağlığını tehdit eden bu duruma tepki göstererek “Tam da AKP’li belediyeden beklenen bir durum. Amasya’nın içinden Yeşilırmak geçiyor ve açılan su kuyuları Yeşilırmak’tan besleniyor. Halka sağlıksız kuyu suyunu layık gören, tertemiz içme suyunu yandaşlara peşkeş çeken AKP’li eski belediyeyi ve bunun sorumlularını kınıyorum” diye konuştu.