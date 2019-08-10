Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan MHP'li başkana ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Silivri'ye gelerek belediye başkanı Volkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Süper Silivri'nin haberine göre belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla Yılmaz'ı tebrik eden Bartholomeos, Silivri'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti.

Bilindiği gibi "Ortodokslar'ın son azizi" olarak kabul edilen Aziz Nektarius'un doğduğu ev Silivri sınırları içerisinde bulunuyor. Yine Silivri ilçe sınırları içerisinde çok sayıda harabe halinde Ortodoks kilisesi bulunuyor.