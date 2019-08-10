Malatya Belediyesi 254 misafire 11.4 milyon lira harcadı

Söz konusu harcamaları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Nasıl bir masafirlik bu anlayabilmiş değiliz. Bu misafirler ne yemiş. Altın mı alınmış bunlara. Bir kişiye 45 bin TL harcanması mümkün değil. Nereyi deşsek pislik akıyor. Belediye meclisinde bu konuyu gündeme getiriyoruz. Hukuki olarak gerekeni yapacağız.”
Rapora göre misafirler ve harcanan paralar şu şekilde:
2015 yılında 50 misafir için 2 milyon 295 bin TL
2016 yılında 70 misafir için 2 Milyon 279 bin TL
2017 yılında 89 misafir için 2 Milyon 785 bin TL
2018 yılında 45 misafir için 3 Milyon 800 bin TL
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