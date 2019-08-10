Malatya Belediyesi 254 misafire 11.4 milyon lira harcadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre 2015 yılından itibaren 254 kişinin belediyeye misafir olarak geldiği, bu misafirler için ise belediye bütçesinden toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda, belediyenin 2015 yılında 50, 2016 yılında 70, 2017 yılında 89, 2018 yılında 45 misafir ağırladığı belirtildi. Bu misafirler için ise toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandı. ,

Söz konusu harcamaları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Nasıl bir masafirlik bu anlayabilmiş değiliz. Bu misafirler ne yemiş. Altın mı alınmış bunlara. Bir kişiye 45 bin TL harcanması mümkün değil. Nereyi deşsek pislik akıyor. Belediye meclisinde bu konuyu gündeme getiriyoruz. Hukuki olarak gerekeni yapacağız.”

Rapora göre misafirler ve harcanan paralar şu şekilde:

2015 yılında 50 misafir için 2 milyon 295 bin TL

2016 yılında 70 misafir için 2 Milyon 279 bin TL

2017 yılında 89 misafir için 2 Milyon 785 bin TL

2018 yılında 45 misafir için 3 Milyon 800 bin TL