Kayıt
12:18 10 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; “Kurban Bayramını, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramları İslam dinindeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, bir ticaret, bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmak gerektiğini kaydetti.

    'BAYRAMIN MANEVİ İKLİMİNİN HER ALANDA AYDINLIK GELECEĞİMİZİN MÜJDECİSİ OLMASINI DİLİYORUM'

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçesine ulaştı.
    © AA / Mustafa Güçlü
    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelime-i şehadeti, namazı, zekâtı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz” diye ekledi.

    “Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihî dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

    “Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi’nden Mercidabık Seferi’ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi’nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık.  Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı’nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.”

    'DEMOKRASİDE, EKONOMİDE VE SAVUNMADA KATETTİĞİMİZ MESAFEYLE, GELECEĞİMİZE AÇILAN KAPILARI BİRAZ DAHA ARALIYORUZ'

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
    'Suriye ordusu Hama'ya bağlı 2 köyü ele geçirdi'
    Erdoğan, Türkiye’nin vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edeceğine vurgu yaparak, “Demokraside, ekonomide ve savunmada katettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’ndaki gündemimizle bugünkü gündemimizi karşılaştırdığımızda, her konuda olumlu mesafe katettiğimizi görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye’yi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, gelecekte de hüsrana uğratmayı sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyoruz”

    TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

    Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan emniyet kemerlerini kullanmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu ifadelerle tamamladı: “Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.”

    Etiketler:
    Bayram, Kurban Bayramı, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Altay'da yer alan ve Mars vadisi olarak bilinen Kızıl-Çin vadisini görmeye gelen turistler. Kaya oluşumlarında büyük miktarda bulunan cıva, bölgenin Mars'ı andıran manzarasının nedeni.
    Mars manzarasını aratmayan Altay’daki Kızıl-Çin Vadisi’nden göz alıcı kareler
    Karikatür
    ABD'de son 7 ayda yapılan toplu saldırıların sayısı, 2018'deki toplam sayıya ulaştı
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet