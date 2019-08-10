Adalar’da faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga

Adalar'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kafasına darbe alan CHP'li Adalar ilçe Başkan Yardımcısı ağır yaralandı. Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu.

Adalar Haber’in aktarımına göre, sabah saatlerinde fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, kavgada yaralıların olduğu belirtildi. Aynı kavga sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu’nun kafasına ağır darbe aldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tartışma, fayton ile taşımacılık yapan grubun, akülü araç ile taşımacılık yapılmasına tepki göstermesiyle başladı ve akülü araç ile taşımacılık yapan grubun faytonculara tepki göstermesiyle kavgaya dönüştü. Tartışma akşam saatlerinde yaşandı, sabah her iki grubun araba meydanında karşı karşıya gelmesiyle kavga yaşandı.

Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından Büyükada’ya çevik kuvvet ekibi gönderildi.

Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu.