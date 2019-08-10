Yavaş'tan Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP'li Demir, Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demir'in paylaşımı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

FLAŞ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara C. Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı. — Deniz Demir ⚖️ (@demirdenizchp) August 10, 2019

GÖKÇEK: YAVAŞ BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ​

Gökçek de konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Videolu paylaşım yapan Gökçek, "Mansur Yavaş beni mahkemeye vermiş. Bir izleyin. Mansur'cular ve FETÖ'cüler bir sefer de konuyu saptırmadan, açılan dava üzerine yorum yapın. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ...

BİR İZLEYİN...

MANSUR'CULAR VE FETO'CULAR Bİ SEFERDE KONUYU SAPTIRMADAN, AÇILAN DAVA ÜZERİNE YORUM YAPIN...

BEKLİYORUM... pic.twitter.com/2kHO8eKtJU — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 10, 2019

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