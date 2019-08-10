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    Türk Lirası, para, maaş

    Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Gülengül'ün maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit

    © AA /
    Türkiye
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    Tuşba Belediyesi'nde AK Parti'nin belediye başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Aylık 265 lira.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili’nin maaşı çay, simit üzerinden 160 TL yapıldı
    Van’ın Tuşba Belediyesi’nde AK Parti’nin belediye başkan yardımcılığına atadığı meclis üyesi Azad Gülengül’e ödenek maaş ile ilgili bir toplantı yapıldı. Çoğunluğunu HDP’nin oluşturduğu meclis belediye başkan yardımcısı için belirlediği maaşı meclise sunarak oy çoğunluğuyla kabul ettirdi.

    ‘BELEDİYE GÖNÜL İŞİ’

    Duvar'ın haberine göre, maaş tablosu hazırlayan HDP grubu, başkan yardımcısının maaşını; simit, çay ve ulaşım üzerinden hesaplayarak çıkardı. Yol ücreti olarak aylık 135 TL, günlük bir simit için aylık 45 TL, günlük bir çay için aylık 30 TL ve temsili ağırlama için ise günlük 2.5 TL üzerinden aylık 55 TL olmak üzere aylık maaş 265 TL olarak belirledi.

    HDP grubu hazırladığı aylık maaş çizelgesinin altına ise; “Sonuçta belediye işi gönül işi” notunu düştü.

    ‘ONLARA MESAJ VERDİK’

    Mehmet Bahaddin Yetkin
    © Fotoğraf : Twitter
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    Durumu değerlendiren mazbatasına el konulan Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Minaz, başkan yardımcılığı kadrosunun ‘kendileri için işgal edilen ikinci bir yer olduğunu’ söyledi.

    Minaz, “Onların yetkilileri toplumla dalga geçerek ‘Asgari ücretle kişi her şeyini karşılayabilir hatta para da biriktirebilirler’ diyorlardı. Bizim çıkış noktamız buydu. Bir de onların sloganları vardı. ‘Belediye işi gönül işi’ diyorlardı biz de onlara ‘gönül işi ise o zaman bu parayla çalışın’ mesajı verdik. Biz onlara ‘Bizim yerimizi gasp edip bir de utanmadan bizden maaş mı bekliyorsunuz. Bizim size vereceğimiz bir maaş yok’ dedi. Temsili ağırlama için de biz küçük bir miktar belirledik. Çünkü önceki dönem AKP belediyesi sadece temsili ağırlayama 1 milyon TL’den fazla para harcamıştı. Bu durum da onlara bir mesaj oldu” diye konuştu.

    ‘YARDIMCIYI DA KAYYUM OLARAK GÖRÜYORUZ’

    HDP Meclis üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Servet Aktaş ise “Sonuçta orada oturan kişi seçilmiş değil atanmış biri ve onu da kayyum olarak görüyoruz. Zapt edilmiş bir yere kendine yardımcı atıyorsa o yardımcı da kayyumdur. Çünkü o kişi de hakkı olmayan bir koltuğa oturuyor. Biz halkın önünde onların iradelerinin olmadığını her seferinde gösteriyoruz. Madem para için orada değiller o zaman bu maaşı da şikayet etmesinler. O para ona yeter artar bile. Meclis çoğunluğu bizde olduğu için kayyumun bize karşı takındığı tavır ile ilgili mücadele ediyor ve siyasetlerini mahkum ediyoruz. Şuan ki kayyum bizim birçok önerimizi meclis gündemine getirmiyor. Biz de meclise getirilen önerileri halkımızın yararına ise geçiriyoruz, değilse ret ediyoruz” dedi.

    YSK kararıyla mazbatanın AK Parti’li adaya verildiği Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde de HDP meclis grubu tarafından AK Parti tarafından belediye başkan yardımcılığına getirilen Muhammed Akar’ın maaşını günlük çay ve simit üzerinden hesaplamıştı.

    NE OLMUŞTU?

    HDP eşbaşkanları Ayşe Minaz ve Yılmaz Berki’nin yüzde 52 oyla kazandığı Tuşba Belediyesi’nde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle Berki yerine mazbatayı AK Parti’li Salih Akman’a vermişti. 

    Etiketler:
    HDP, maaş, Belediye, AK Parti, Tuşba, Van
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