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18:01 10 Ağustos 2019
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    İstanbul trafik kazası

    Trafik kazaları bayram arefesinde başladı: 10 ölü, 76 yaralı

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Kurban Bayramı arefesinde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 76 kişi yaralandı.

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar Türkiye genelinde üzücü kazalar yaşandı. 

    © DHA /
    İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı

    Erzincan, Şanlıurfa, Antalya, Denizli, Karabük, Uşak, Manisa, Kütahya, Edirne, Yozgat, Muğla, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Aksaray, Balıkesir ve Bolu'da meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sefa Çelebi idaresindeki 34 FR 1452 plakalı kamyonet, Gerede mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Mustafa Kemal Palamut yönetimindeki 50 AP 975 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybetti, yaralanan sürücü Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ramazan Kılınç'ın kullandığı DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar'ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil, Uşak'ın Banaz ilçesinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nevriye Kılınç, Azime ve Meryem Acar yaralandı. Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar ve Azime Acar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bayram tatilini Mersin'de geçirmek için Ankara'dan yola çıkan ailenin bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 3516 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi. Sürücünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59), kaza yerinde öldü. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    YOZGAT VE SAKARYA'DA ZİNCİRLEME KAZALAR

    1 Haziran'da Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için yola çıkan anne-baba ve 3 çocuğu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
    © AA / Kemal Özdemir
    Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası: 16 ölü, 130 yaralı

    Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sarayköy yakınlarında, Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 06 BBJ 935 plakalı otomobilde bulunan Feridun Şimşek olay yerinde, İsmail Şentürk kaldırıldığı hastanede öldü, 5 kişi yaralandı.

    Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisindeki kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Muğla-Milas kara yolunda ise Türkay T'nin kullandığı 09 YJ 588 plakalı otomobil, yolda yürüyen Halit Demir'e çarparak ölümüne neden oldu. Şanlıurfa'da Abdulhakim Gencan idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, merkez Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kırmızısaç, kaldırıldığı hastanede öldü.

    Erzincan İliç-Kemah kara yolunda şarampole devrilen 24 EL 723 plakalı tırın sürücüsü Sezai Baş'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

    ANTALYA'DAKİ KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

    İstanbul trafik kazası
    © AA / Arşiv
    Bayram trafiğinde ilk günden 29 kaza: 12 ölü, 83 yaralı

    Antalya Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde Mustafa İncedayı'nın kullandığı 07 EBN 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veli Çevik yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Denizli'de, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney yönetimindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. 

    Manisa'nın Soma ilçesinde Bilgehan Sevim'in kullandığı 54 E 1187 plakalı otomobil, Gebze-İzmir Otoyolu'nun Soma Kum Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile Fatma, Emel ve Mehmet Can Sevim ile Nizamettin Atik yaralandı.

    Kütahya Tavşanlı-Harmancık kara yolu Derbent kavşağında, Emre Özer (28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile Ahmet Kaya'nın (47) kullandığı 43 UP 705 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Müge (28) ve Nisa Özer (1) ile Zehra (45), Ebrar (10) ve Mine Kaya (15) yaralandı. 

    EDİRNE'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

    © AA /
    Bayramda yapılacak trafik denetlemelerinde 101 bin tim ve 184 bin 825 personel görev alacak

    Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik Kavşağı'nda refüje çarparak savruldu ve yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalına düştü. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken geçirdikleri kazada yaralanan Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Eskişehir'de Eşref Yaşar Sezer'in kullandığı 26 ABN 073 plakalı otomobilin, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda yol kenarındaki bankete çarpması sonucu sürücü ile araçta bulunan Selma Sezer ile Nazile, Cengiz ve Ayça Selet yaralandı. 

    Bilecik'te Adnan Aydın yönetimindeki 11 SA 988 plakalı otomobil, Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Mahallesi'nde İsmail Çetin idaresindeki 11 M 0033 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Adnan Aydın, olay yerine gelen AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı, minibüste bulunan yolcu Hasan Pehlivan ise yaralandı.

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Hüseyin İkiz yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobilin Çağış Kampüsü mevkisinde bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.  

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    Etiketler:
    Trafik kazası, Kurban Bayramı, Türkiye
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