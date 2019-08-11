Hatay'da çift cinsiyetli oğlak dünyaya geldi

Çift cinsiyetli oğlağı muayene eden Veteriner Hekim Mustafa Balcıoğlu, oğlağın kalıtsal olarak üremesinin imkansız olduğunu söyledi.
'BİR KALITIM HASTALIĞIDIR'
"Bunlarında başında söylenen sebeplerden birisi boynuzsuz hayvanların, boynuzlu hayvanlara göre daha fazla bu hastalığa yakalandığıdır. Bir diğer çalışmanın sonucunda da bir dişi ve erkek arasında olan gebeliklerde kan damarlarının birleşmesiyle bu ikiz gebeliklerde bu anormallikle karşılaşılabilir. Bu hayvanımızın erkek genital organlarında testis, dişi genital organında da vajina bulunmaktadır. Bu şekilde bir kalıtım hastalığıdır.”
'AİLEMİZİN GÖZ BEBEĞİ OLDU'
“Bu başımıza ilk defa geldi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Aslında istenmeyen bir durum olsa da çift cinsiyetli oğlağımız ailemizin göz bebeği oldu. Satmayı da, bırakmayı da düşünmüyoruz. Bilim halen bu durumun sebeplerini araştırıyor. Biz çobanların kendi edindikleri tecrübeden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Bu doğumların sebebi, bu hayvanlar kendi çocuklarından, kendi akrabalarından hamile kaldıklarında, anne rahminde cinsiyetleri oluştuğunda meydana gelen bir genital bozukluk oluyor. Normalde bu tür hayvanlar istenmez ama çift cinsiyetli oğlağımızın ailemizin göz bebeği oldu. Çocuklar onu çok seviyor, onu bırakmayı düşünmüyoruz. İnşallah ta kendisi yanımızda uzun yıllar yaşar.”
'KURBANLIK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ'
Çift cinsiyetli hayvanların kurbanlarda kesiminin halen tartışıldığını ifade eden Çaylı, “Bu tür çift cinsiyetli hayvanların kurbanlık olup olmadığını biz bilmiyoruz, olmadıklarını duyduk. Din adamları halen bunu tartışıyor ama biz tabi ki o amaçla beslemiyoruz, kurbanlık yapmayı da düşünmüyoruz” diye konuştu.
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