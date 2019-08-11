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04:04 11 Ağustos 2019
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    Çift cinsiyetli oğlak

    Hatay'da çift cinsiyetli oğlak dünyaya geldi

    © İHA / MEHMET BAYRAK-AW775909
    Türkiye
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    Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Menderes Çaylı’ya ait keçinin dünyaya getirdiği yavrulardan biri çift cinsiyetli çıktı.

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    © AA / Ahmet Özel
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    İlçeye bağlı Alakent Mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Menderes Çaylı’ya ait keçilerden biri 3 ay önce doğum yaptı. Menderes Çaylı, dünyaya gelen yavrunun sağlık sorunu olup olmadığını belirlemek için yaptığı kontrol sırasında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yeni doğan oğlağın çift cinsiyetli olduğunu anlayan Menderes Çaylı, durumu veteriner hekime bildirdi. 

    Çift cinsiyetli oğlağı muayene eden Veteriner Hekim Mustafa Balcıoğlu, oğlağın kalıtsal olarak üremesinin imkansız olduğunu söyledi.

    'BİR KALITIM HASTALIĞIDIR'

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    Çift cinsiyetli oğlağın sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürekli bakımlarını yaptıklarını ifade eden Balcıoğlu, “Hermafroditizmli bir keçi yavrusu ile karşı karşıyayız. Hermafroditizmli genetik bir hastalık. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalarda bunlara sebep olan faktörler bulunmaktadır" dedi ve şunları ekledi:

    "Bunlarında başında söylenen sebeplerden birisi boynuzsuz hayvanların, boynuzlu hayvanlara göre daha fazla bu hastalığa yakalandığıdır. Bir diğer çalışmanın sonucunda da bir dişi ve erkek arasında olan gebeliklerde kan damarlarının birleşmesiyle bu ikiz gebeliklerde bu anormallikle karşılaşılabilir. Bu hayvanımızın erkek genital organlarında testis, dişi genital organında da vajina bulunmaktadır. Bu şekilde bir kalıtım hastalığıdır.”  

    'AİLEMİZİN GÖZ BEBEĞİ OLDU'

    © DHA /
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    Elde ettiği tecrübeleri doğrultusunda hayvanların kendi çocukları veya akrabalarından hamile kalması durumunda genital bozukluğun yaşanabileceğini söyleyen Menderes Çaylı, şöyle konuştu:

    “Bu başımıza ilk defa geldi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Aslında istenmeyen bir durum olsa da çift cinsiyetli oğlağımız ailemizin göz bebeği oldu. Satmayı da, bırakmayı da düşünmüyoruz. Bilim halen bu durumun sebeplerini araştırıyor. Biz çobanların kendi edindikleri tecrübeden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Bu doğumların sebebi, bu hayvanlar kendi çocuklarından, kendi akrabalarından hamile kaldıklarında, anne rahminde cinsiyetleri oluştuğunda meydana gelen bir genital bozukluk oluyor. Normalde bu tür hayvanlar istenmez ama çift cinsiyetli oğlağımızın ailemizin göz bebeği oldu. Çocuklar onu çok seviyor, onu bırakmayı düşünmüyoruz. İnşallah ta kendisi yanımızda uzun yıllar yaşar.”  

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    © DHA /
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    Doğum sırasında ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden Çaylı, “Doğumu sırasında annesi ilk önce bir tane erkek doğurdu sonra bir tane dişi doğurdu. En sonda bu geldi hiç beklemiyorduk gerçekten böyle bir şey olmasını, çok şaşırdık. Fakat Şekernaz ismini koyduk biz ona ailemizin de göz bebeği oldu” dedi. 

    'KURBANLIK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ'

    Çift cinsiyetli hayvanların kurbanlarda kesiminin halen tartışıldığını ifade eden Çaylı, “Bu tür çift cinsiyetli hayvanların kurbanlık olup olmadığını biz bilmiyoruz, olmadıklarını duyduk. Din adamları halen bunu tartışıyor ama biz tabi ki o amaçla beslemiyoruz, kurbanlık yapmayı da düşünmüyoruz” diye konuştu. 

    Etiketler:
    Keçi, Menderes Çaylı, Hatay
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