Eski Diyarbakır milletvekili Tan: İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum

Eski HDP'li vekil Altan Tan TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın "Kürt sorununda çözüm için hazırım" açıklamalarını değerlendirdi. Tan Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğini söyledi:

* PKK'nın Türkiye'de aynen 2013 Nevruz'unda Abdullah Öcalan'ın mektubunda belirtildiği gibi taktik olarak değil stratejik olarak sonsuza kadar silahları susturması lazım.

* Öcalan'ın seçimden 3-4 gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de 'Türkiye'nin hassasiyetleri' dediği noktada o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı'dan PKK'ya silah bırakma, 2013 sürecine konseptine sürecine geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum.

* Bu noktadan sonra o sağlanabilirse -tabii bunlar çok kolay şeyler değil- bir sürü faktör var işin içerisinde, bizim bizzat şahit olduğumuz görüşmeler var. Yani Kandil'de, İmralı'da, parlamento'da... Bunların bir kısmını bugün anlatabiliyoruz, bir kısmını daha genel cümlelerle ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıdan bozucu faktörler, aktörler var. Yani Suriye'de bir uzlaşma olabilmesi için Kürt meselesi'nin bir noktaya gelmesi lazım, Suriye'deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım.

* O statünün Türkiye'ye tehdit unsuru değil aynen Kürdistan bölgesel yönetimi gibi dost bir ilişki içerisinde olması lazım. Bunun karşılığında da PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşını bırakması lazım. Mesela PYD şunu diyor haklı olarak " Ben bugüne kadar Türkiye'ye herhangi bir saldırıda bulunmadım ama Türkiye (karşı saldırı olduğunu ) iddia ediyor" diyor. Polemiklere de girmeden silahların susması lazım. Ben böyle bir çağrının bu hafta ya da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum.