Yavaş: Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyor, ben de Halk Market’e dönüştürme kararı aldım

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü Başkan Yavaş kararını verdi: Ankara’ya da “Halk Market” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"İzmir, Aydın ve Eskişehir uygulamaları halkın beğenisini kazanırken, esnafı da gözeten bir modele sahip. Aslında yeni model köykent yapılanmasında kendini bulan kooperatifleşme sisteminden başka bir şey değil. Örneğini seçim gezisi döneminde Eskişehir ve Aydın’da görmüştüm…
Köy kahvesinin yanına konulan çevresine soğutma sistemi döşenmiş bir büyük süt deposuna köylü hayvanından sağdığını getirip boşaltıyor ve üzerindeki deftere kaç litre koyduğunu yazıyordu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında sohbet ederken konuyu Halk Ekmek’e getirdi; yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti.
Bu amaçla Aydın ve Eskişehir Büyükşehir belediyelerine arkadaşlarını yolladığını, Halk Süt, Halk Et, ve Halk Market yapılarını incelediklerini de belirtti.
Örneğin biz Ankaralıların kokusundan musluk suyuna katıldığını anladığımız Kesik Köprü barajından gelen Kızılırmak suyunun, güney bölgesi tarım arazilerinde kullanılmasına karar vermiş.
Amacı, kentsel kır kalkınmasını sağlarken, kooperatifleşmeyi destekleyerek tüketiciye taze, sağlıklı ve ucuz gıdayı da sunmak.
Böylece yeni istihdam alanları da yaratmak...
Bu kapsamda çocukların eğitimine de katkı vermek.
Hedefi geniş kapsamlı kreş sistemiyle çocuklarını eğitim sistemine kattığı annelere de bu kreşlerde iş vermek.
Önemli bir konuya parmak basıyor, çocuğu eğitirken anneyi işe kavuşturup sosyal hayata sokuyor.
Sosyal yardımları da istihdama ve eğitime dönüştürüyor; hatta kalıcı hale getiriyor.
Yeni kooperatifçilik modelini kurarak da daha fazla iş alanları üretiyor.
Sadece çöp toplayan, sokak temizleyen, su, kanalizasyon işi yapan belediyecilikten çıkıyor; hemşehrilerinin iş bulmasına aracılık ederken, tüketici olanlara da ucuz ve sağlıklı gıdayı sunan hizmeti getiriyor.
Marketlerin dilediği gibi aymaz fiyat artırımlarını da bu yolla denetim altına alıyor."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)