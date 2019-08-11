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15:34 11 Ağustos 2019
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    Yavaş: Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyor, ben de Halk Market’e dönüştürme kararı aldım

    © DHA /
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la görüşmesini aktardı. Buna göre Yavaş, Halk Ekmek yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti, "Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" dedi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü Başkan Yavaş kararını verdi: Ankara’ya da “Halk Market” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "İzmir, Aydın ve Eskişehir uygulamaları halkın beğenisini kazanırken, esnafı da gözeten bir modele sahip. Aslında yeni model köykent yapılanmasında kendini bulan kooperatifleşme sisteminden başka bir şey değil. Örneğini seçim gezisi döneminde Eskişehir ve Aydın’da görmüştüm…

    Köy kahvesinin yanına konulan çevresine soğutma sistemi döşenmiş bir büyük süt deposuna köylü hayvanından sağdığını getirip boşaltıyor ve üzerindeki deftere kaç litre koyduğunu yazıyordu.

    © DHA /
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    Bir araç da günün belli saatinde gidip parasını anında teslim ederken, biriken sütü veya eti kente getiriyor, gereken incelemesi yapılıp, içilebilir veya yenilebilir duruma getirildikten sonra, Halk Süt veya Halk Et diye isimlendirilen marketlerde satışa sunuluyordu. Bu yapılırken bakkalın satışına engel olmamasına da dikkat ediliyordu.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında sohbet ederken konuyu Halk Ekmek’e getirdi; yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.
    © AA /
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticileri hakkında soruşturma
    Buna karşı geliştirdiği yeni yapılanma modelini de şöyle anlattı: “Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım. Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanları ile de konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz.”

    Bu amaçla Aydın ve Eskişehir Büyükşehir belediyelerine arkadaşlarını yolladığını, Halk Süt, Halk Et, ve Halk Market yapılarını incelediklerini de belirtti.

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Yavaş’ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı
    Ancak Başkan Yavaş, o modelde kalmayıp, bir adım daha atmış, kırsal kesimin en büyük ihtiyacı olan sulama sistemini de planlamış.

    Örneğin biz Ankaralıların kokusundan musluk suyuna katıldığını anladığımız Kesik Köprü barajından gelen Kızılırmak suyunun, güney bölgesi tarım arazilerinde kullanılmasına karar vermiş.

    Amacı, kentsel kır kalkınmasını sağlarken, kooperatifleşmeyi destekleyerek tüketiciye taze, sağlıklı ve ucuz gıdayı da sunmak.

    Böylece yeni istihdam alanları da yaratmak...

    © DHA /
    Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz açıkta değilsiniz, niye ayrılmıyorsunuz?
    Şu an Ankara’da 150 bin aileye yapılan yardımı da kalıcı istihdama dönüştürmek.

    Bu kapsamda çocukların eğitimine de katkı vermek.

    Hedefi geniş kapsamlı kreş sistemiyle çocuklarını eğitim sistemine kattığı annelere de bu kreşlerde iş vermek.

    Önemli bir konuya parmak basıyor, çocuğu eğitirken anneyi işe kavuşturup sosyal hayata sokuyor.

    Sosyal yardımları da istihdama ve eğitime dönüştürüyor; hatta kalıcı hale getiriyor.

    Yeni kooperatifçilik modelini kurarak da daha fazla iş alanları üretiyor.

    Sadece çöp toplayan, sokak temizleyen, su, kanalizasyon işi yapan belediyecilikten çıkıyor; hemşehrilerinin iş bulmasına aracılık ederken, tüketici olanlara da ucuz ve sağlıklı gıdayı sunan hizmeti getiriyor.

    Marketlerin dilediği gibi aymaz fiyat artırımlarını da bu yolla denetim altına alıyor."

     

    Etiketler:
    Ankara Halk Ekmek, Ankara, Mansur Yavaş
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