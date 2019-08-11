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20:51 11 Ağustos 2019
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    Acil servis, hastane

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde 'acemi kasap' bilançosu: 5 bin 341 yaralı

    © AA /
    Türkiye
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    Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 341 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

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    © AFP 2019 / THOMAS COEX
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    Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 5 bin 341'i buldu.

    İstanbul'da, kurban keserken yaralanan bin 358 vatandaş hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edilirken, ağır yaralanan 26 kişi ameliyata alındı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 87 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

    Bursa'da 258, Kütahya'da 75, Balıkesir'de 117, Çanakkale'de 11, Bilecik'te 22 ve Yalova'da 20 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu. Sakarya'da 222, Bolu'da 35, Düzce'de 120, Karabük'te 15, Kocaeli'de 449, Zonguldak'ta 53 ve Bartın'da 22 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

    Samsun'da 68, Çankırı'da 20, Tokat'ta 107, Kastamonu'da 30, Çorum'da 47 ve Amasya'da 65 kişi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı. Vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

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    Trabzon'da 25, Ordu'da 99, Rize'de 172, Giresun'da 59, Gümüşhane'de 13, Bayburt'ta 42 ve Artvin'de 18 vatandaş, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaralanarak hastanelerde tedavi gördü. Erzurum 75, Kars'ta 80, Ağrı'da 35, Erzincan'da 26, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 kişi de kurban kesimi sırasında yaralandı.

    Kayseri'de 135, Sivas'ta 80, Kırıkkale'de yaklaşık 60 ve Yozgat'ta 21 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu. Gaziantep'te 87, Şanlıurfa'da 132, Malatya'da 40, Kilis'te 37, Adıyaman'da 20 ve Kahramanmaraş'ta 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

    Mersin'de 150, Osmaniye'de 67, Adana'da 113, Hatay'da 95 kişi, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaşanan yaralanmalar sebebiyle soluğu hastanede aldı. İzmir'de 22, Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa'da 70, Aydın'da 60 kişi, kurban kesimi sırasında hayvan darbesi ve kesici aletlerle ya da kesim sonrası et doğrarken yaralandı.

    Antalya'da 89, Van'da 20 kişi, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servislere koştu.

    Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

     

     

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    Etiketler:
    yaralanma, Kurban Bayramı, Türkiye
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