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22:31 11 Ağustos 2019
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    Nihal Olçok

    MHP'li vekil ile Olçok arasında 'idam polemiği'

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    Türkiye
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    15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yaptıkları çağrının bulunduğu bir gönderiyi MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek paylaştı.

    Olçok, geçmiş yıllarda Abdullah Öcalan hakkında verilen idam kararının, dönemin hükümeti tarafından Avrupa Birliği yasaları kapsamında iptal edildiği ve iptal kararını alan hükümetin Başbakanı’nın Bülent Ecevit, başbakan yardımcılarının ise Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz olduğunu anımsattı.

    ​Nihal Olçok’un Bahçeli’yi ekleyerek yaptığı anımsatma üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

    Büyükataman, “Sayın Devlet Bahçeli’ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır” dedi.

    ​Olçok da Büyükataman’ın bu mesajları sonrasında, “Tek derdim hakkaniyet” diyerek, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz’ın yer aldığı ‘Öcalan’ın idamının askıya alınması’ konusunun işlendiği bir video paylaştı.

     

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    Etiketler:
    Fetullah Gülen, idam, 15 Temmuz darbe girişimi, İsmet Büyükataman, Nihal Olçok, MHP, Türkiye
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