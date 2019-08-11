MHP'li vekil ile Olçok arasında 'idam polemiği'

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yaptıkları çağrının bulunduğu bir gönderiyi MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek paylaştı.

Olçok, geçmiş yıllarda Abdullah Öcalan hakkında verilen idam kararının, dönemin hükümeti tarafından Avrupa Birliği yasaları kapsamında iptal edildiği ve iptal kararını alan hükümetin Başbakanı’nın Bülent Ecevit, başbakan yardımcılarının ise Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz olduğunu anımsattı.

2003 AKP hükümeti sürecin kendilerini getirdiği son nokta imzalamaktı. Ha bana göre kimse birşeye mecbur değildir o ayrı bir konu da,tabi kişisel bir bakış Nihal’ce kimseyi de bağlamaz.İftiradan Allah’a sığınırım,tek derdim HAKKANİYET... https://t.co/Z5L26wvDju @YouTube pic.twitter.com/WCDvbaNWRB — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) August 10, 2019

​Nihal Olçok’un Bahçeli’yi ekleyerek yaptığı anımsatma üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Büyükataman, “Sayın Devlet Bahçeli’ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır” dedi.

2- Bu duruş, bir olgunluk olduğu gibi şehidin aziz hatırasına da bir hürmettir.



Allah; eşini ve dünyanın en kıymetli nimeti olan evladını 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde kaybeden @NihalOlcok Hanımefendi'nin yardımcısı olsun. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) August 10, 2019

​Olçok da Büyükataman’ın bu mesajları sonrasında, “Tek derdim hakkaniyet” diyerek, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz’ın yer aldığı ‘Öcalan’ın idamının askıya alınması’ konusunun işlendiği bir video paylaştı.

3 - Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) August 10, 2019

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