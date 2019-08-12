Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yemen'deki silahlı çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Aden’de Yaşanan Silahlı Çatışmalar Hk. https://t.co/VX1L5zWNFx— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 11, 2019
Çatışmaların, barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin son derece üzüntü verici olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteğin sürdürüleceği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Yemen Ofisince hazırlanan rapora göre, 8 Ağustos'ta Aden'de patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı.
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