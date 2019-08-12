Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı özgür Filistin

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısının açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
İşgalci İsrail silahlı kuvvetlerinin hem de bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısı açık bir insanlık suçudur.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 11, 2019
İsrail'in saldırganlıklarına ses çıkarmayanlar da bu suçun ortağıdır.
İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmayanların bu suça ortak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa'nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır."
Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa’nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 11, 2019
Dünya barışının kapısı Özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır.
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