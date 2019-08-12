İmamoğlu'nun danışmanı: İBB'ye ait BELTAŞ'larda bütün gazeteler satılmaya başlandı

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlarından Şükrü Küçükşahin'in kendisini arayarak “BELTAŞ'larda artık tüm gazeteler satılmaya başlandı, yeni uygulamamız herkese hayırlı olsun” dediğini aktardı.

Can Ataklı, Korkusuz gazetesinde "Terör varsa bu kadar çok turist nasıl geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait BELTAŞ'larda sadece Sabah ve bu grubun iki gazetesinin satıldığını yazmıştım" ifadesini kullandı.

Ataklı şöyle devam etti:

"Bunun üzerine arayan Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlarından Şükrü Küçükşahin, 'Buna izin verilemez. Bu, başkanın ilkelerine uymuyor, duruma hemen bakacağız' demişti.

Birkaç gün önce Küçükşahin tekrar aradı. 'BELTAŞ'larda artık tüm gazeteler satılmaya başlandı, yeni uygulamamız herkese hayırlı olsun'dedi.

Benim de hoşuma gitti tabii.

Ancak her gün uzun yürüyüşler yapan ve zaman zaman yol üzerindeki BELTAŞ'lara uğrayan bir arkadaşım, 'Senin yüzünden bedava at yarışı bülteni alamıyorum' dedi. Şaşırıp sordum.

Anlattı. Her gün yürüyüş yolundaki BELTAŞ'lara girip bir su içtikten sonra standa asılı olan Sabah grubuna ait bir spor gazetesini, at yarışları bültenine bakmak için alıyormuş.

Bugüne kadar kimse para istememiş. Arkadaşım bunları anlattıktan sonra 'Sayende BELTAŞ'lara bütün gazeteler kondu ama artık eskisi gibi bedava dağıtamıyorlar, benim avantamı kestin, çok sağ ol' dedi ve kahkahayı patlattı."