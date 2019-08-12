Akar'dan ABD'ye 'B ya da C planı' vurgusu: Aksilik çıktığı zaman kendi planımızı devreye koyacağımızı söyledik

Akar, "Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak" dedi.
DOĞU AKDENİZ MESAJI: HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ
Akar, şöyle devam etti; "Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız, hukukumuz var; komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil."
İDLİB: SALDIRI OLURSA MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ
"Rusya nezdinde bize saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik" diyen Akar, Türkiye'nin ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Akar, "Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.
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