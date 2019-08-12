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11:02 12 Ağustos 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargahta bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı kritik toplantıda, hız verilen çalışmalar bir kez daha ele alındı.

    Akar'dan ABD'ye 'B ya da C planı' vurgusu: Aksilik çıktığı zaman kendi planımızı devreye koyacağımızı söyledik

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak" dedi.

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD Dışişleri: 'Müşterek Harekat Merkezi' konusunda Türkiye ile varılan mutabakattan memnunuz
    TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan müşterek harekat merkezi mutabakatı hakkında, "Kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz" bilgisini verdi.

    Akar, "Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak" dedi.

    DOĞU AKDENİZ MESAJI: HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kuzey Kıbrıs'taki temasları sürüyor. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi. Denizde egemenlik parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar, Yavuz sondaj gemisine refakat eden fırkateynde: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin
    Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine de değinen Akar, "Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil" açıklamasında bulundu.

    Akar, şöyle devam etti; "Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız, hukukumuz var; komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil."

    İDLİB: SALDIRI OLURSA MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ

    Suriye ordusu
    © AP Photo /
    Suriye ordusu, İdlib’de toprak kazandı
    Hulusi Akar'ın gündemindeki bir diğer konu da İdlib'di.

    "Rusya nezdinde bize saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik" diyen Akar, Türkiye'nin ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

    Akar, "Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    İdlib, İleri Müşterek Harekat Merkezi, Sondaj, Doğu Akdeniz, barış koridoru, Hulusi Akar, ABD, Türkiye
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