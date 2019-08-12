AK Partili Ünal: Bundan sonrası inşallah Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, "Türkiye, 2013'ten beri kendisine dönük yapılan dayanıklılık testinden başarıyla geçmiş, türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası inşallah Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Gazetecilerin, Fırat'ın doğusunda oluşturulan güvenli bölgeyle ilgili sorduğu soruya Mahir Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı hem sınır güvenliği açısından hem de bölge güvenliği açısından haklarını korumaya dönük, gerekli her şey hamd olsun yapılmaktadır" yanıtını verdi.

Ünal şöyle devam etti:

"Hem savunma bakanımız, hem de parti sözcümüz bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Türkiye önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye çok yüksek bir direnç göstermiştir. 2013'ten beri kendisine dönük yapılan adeta bir dayanıklılık testinden başarıyla geçmiş, türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası inşallah Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır."

14 Ağustos'ta AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Ünal, "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyoruz. AK Parti 17 yıldan beri büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, güçle, cesaretle, özveriyle taşıyor. İnşallah nice on yıllar milletimiz AK Parti'yi görevlendirdiği sürece de taşımaya devam edecektir. Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun" dedi.