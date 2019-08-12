Piknikçiler ormanlık alanda yangına neden oldu

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, zamanında müdahale ile çok fazla büyümeden söndürüldü. Ancak beş dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü.

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda piknikçilerin yol açtığı yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Arslanbey mesire alanında bulunan ormanlık alanda çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede bir anda alevler yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

© DHA / Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin yoğun çabasına rağmen 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.