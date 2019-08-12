Kuzey Kıbrıs Enerji Bakanı: Dosta güven, düşmana korku salındı

Akar ve Güler'den önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Taçoy, "Birlikte Yavuz Sondaj gemimize çıktık. Rumlara, ’gelin Akdeniz’deki varlıkları birlikte çıkaralım, paylaşalım’ çağrısını yeniledik. Ama dönüşleri hem gerilimi artıran şekilde oldu. Sayın Dönmez’in ardından, Rumların ve uluslararası aktörlerin tehditlerinin arttığı bir dönemde Savunma Bakanı ve TSK’nın üst yönetiminin Ada’ya çıkarma yapması çok önemliydi. Ziyaretin, Kıbrıs Türklerinin Çanakkalesi olarak bilinen Erenköy destanını gününe denk gelmesi ayrı bir önem ve özellik kattı" dedi.
'UZATTIĞIMI BARIŞ ELİMİZ SIKILSIN'
’HAKLARIMIZI GASP ETMEYİ BIRAKIN’
"Rum Bakan, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi bıraksın, sonra konuşsun" diyen Taçoy, "Türkiye, hem kendi alanında hem de Kıbrıs Türklerinin verdiği yetki alanlarında doğal gaz araması yapmaktadır. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri burada tam anlamıyla korunmaktadır dedi. Rum basınında, ’6,7 ve 10'uncu parsellerde sondaj başlayacağı’ haberlerini de değerlendiren Taçoy, "Rumlar artık şunu net olarak kavramak zorundadır. Kıbrıs sorunu çözülmeden veya Ada’da bir anlaşma sağlanmadan atılan adımlar sadece gerilim yaratır. Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını vermeden, Ada etrafındaki doğal kaynakları rahat şekilde kullanacağını düşünmesi akıl tutulmasıdır" uyarısı yaptı.
’BIRAK İSRAİL’İ MISIR’I’
Lakkotripis’e, "Bırak İsrail’i, Mısır’ı, gel Ada’da tüm varlıkların ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap ol diye çağrı yapan bakan, "Sayın Lakkotripis akıllı bir isim olarak biliyorum. Kıbrıs’ta gerçeklerin dışında adımlar atılmamalı. Kıbrıs Türkleriyle birlikte süreci yürütmekte fayda var. Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini karşılarına almakla, gelecek planlarını asla gerçekleştiremeyeceklerdir diye konuştu. Rum Bakan’ın, Doğal gazın Kıbrıs Türkleriyle paylaşılması için Kıbrıs sorunun çözümünü öne sürmesine de eleştiren Taçoy, "Kıbrıs sorunu çözülmedi ama Rumlar istediği gibi işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetecek mi demek oluyor? ’Tek taraflı ben istediğim adımı atarım, ama Kıbrıs Türkleri atamaz’ demekle Kıbrıs sorunu mu çözülür?" diye sordu.
’MARAŞ YILANLARIN DEĞİL, İNSANLARIN YAŞAM ALANI’
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