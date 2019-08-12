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18:30 12 Ağustos 2019
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    Kaftancıoğlu'ndan Bahaddin Yetkin açıklaması: Ufak bir yol kazası oldu

    © AA /
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.’nin başına getirilmesini "Ufak bir yol kazası oldu" ifadeleriyle değerlendirdi.

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İmamoğlu’ndan atama eleştirilerine yanıt: Siyasi unsurlara takılmadık
    Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve AK Parti’den milletvekili aday adayı olması eleştirilen Bahaddin Yetkin'in İSBAK'ta İmamoğlu tarafından görevlendirilmesi ve sonrasında yaşanan süreci Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya değerlendirdi.

    'ÖNEMLİ OLAN HATALARI HIZLICA DÜZELTMEK'

    "Ufak bir yol kazası oldu"

    Konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama yapmak istemediğine değinen Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'de görevlendirilmesini "Ufak bir yol kazası oldu" ifadeleriyle değerlendirdi. Kaftancıoğlu, şu ifadeleri de kullandı:

    "16 milyon İstanbullu bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Ufak bir yol kazası oldu. Elbette hatalar olabilir ancak önemli olan bu hataları görüp, hızlıca düzeltmektir."

    İSTİFA ETMİŞTİ

    Mehmet Bahaddin Yetkin
    © Fotoğraf : Twitter
    Ataması tartışma yaratmıştı: İSBAK'ın başına getirilen Bahaddin Yetkin istifa etti
    Bahaddin Yetkin, özellikle sosyal medyadaki tepkilerin ardından 9 Ağustos'ta Twitter'daki paylaşımıyla istifa ettiğini duyurmuştu. Yetkin, "Gördüğüm lüzum üzerine İSBAK AŞ'deki görevimden istifa ettim. Mevlam hayırlara vesile etsin" demişti.

    Yetkin, istifasının ardından, tepki çeken paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da değiştirdim derim" diye konuşmuştu.

    'İBB, KAMUOYUNUN GÖZETLEYİCİ OLMASINDAN MEMNUN'

    Yetkin'in istifasıyla sonuçlanan sürece ilişkin İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:

    İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sayın İmamoğlu 'Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İSBAK A.Ş genel müdürlüğüne atanmadan evvel, Bahadır Yetkin'in Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğu tarafımızca biliniyordu.

    Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık 'Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını' belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır.

    Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz.

     

    Etiketler:
    İSBAK, CHP, Ekrem İmamoğlu, Bahaddin Yetkin, İBB, Canan Kaftancıoğlu
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