Marmara Adası yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Adası yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmara Adası’nda 12 Ağustos 2019 saat 12.50’de çıkan ve saat 13.00’da ilk müdahale yapılan yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangına 5 helikopter, 11 Arazöz, 50 orman yangını ile mücadele personeli ile müdahalede bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında" dedi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.