'Bir milyon yabancı, yatırım ve yaşam için Türkiye'yi seçti'

Bir program kapsamında Kayseri'ye gelen Beşkat, yaptığı açıklamada, göçün, tarihin her döneminde yaşandığını söyledi.
Beşkat, göçmenler konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"3.6 milyon Suriyeli başta olmak üzere uluslararası ve geçici koruma adı altında bu kişiler bizimle yaşamaktadır. Bunun yanında sayıları 1 milyonu geçen ikamet izni sahibi dediğimiz düzenli göçle gelen, savaş, zulüm gibi gerekçeleri olmadan ülkemize gelen insanlar da bugün bizim topraklarımızda yaşamaktadır. Bu kişiler çalışıp, iş kurup, turizmle uğraşıp, bir kısmı emekliliğini burada geçiriyor, ekonomimize katkı sağlıyor. Bunun en önemli sebebi, ülkemiz sosyal ve ekonomik kalkınmada çok ciddi mesafeler katetti. Bölgesi ve civar ülkeleri için cazibe merkezi haline geldi. 2019 yılı itibariyle sayıları 1 milyonu aşan insan, ikamet izniyle Türkiye'de kalmaktadır."
'TÜRKİYE MÜLTECİYE EN ÇOK SAHİP ÇIKMIŞ ÜLKEDİR'
Beşkat, Türkiye'nin dünyadaki göçmenlere sahip çıkma konusunda önemli işler yaptığını anımsatarak, "Türkiye son yıllarda üst üste dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Birleşmiş Milletler'ce de tasdik edilmiş bir şekilde son yıllarda Türkiye mülteciye en çok sahip çıkmış ülkedir" diye konuştu.
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