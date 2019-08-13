İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den yangın açıklaması

İnce, yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise, “Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şuan için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır” yanıtını verdi.
Vali Ersin Yazıcı da Dursunbey ve Marmara Adası'nda aynı anda yangın çıktığını söyledi.
"Dumandan etkilenen 30 hastamız oldu, ağır vakamız yok, hepsi tedavi görüp hastaneden ayrıldı. 100 civarında telef olan hayvanımız var. Neden çıktığıyla ilgili bir takım bilgiler var ama henüz sonuçlanmış değil. Çok zor koşullarda iyi bir şey başardık, bütün gece buradayız. 50 civarında aracımız burada kalacak, soğutma çalışmaları devam edecek. Beklenmedik bir durumda tüm gücümüzle müdahale edeceğiz."
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yangının hasarının giderileceğini belirterek, "Devletimizin sistemi çalışıyor, bununla ilgili DASK var, farklı uygulamalar var. Bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımıza o şekilde yardım edilecek" dedi.
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