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    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce

    İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den yangın açıklaması

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklama yapan İnce, gerekli adli işlemlerin başlatılacağını belirtti.

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
    © AA / Burak Akay
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    İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 50 söndürme aracının görev yaptığını belirterek, "110 personelimiz yine buradalar, il ve ilçelerden yardım ve destek sağlandı. Çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz, yangını büyümeden söndürdüler. Buranın ada olması ve yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle olay biraz daha vahimleşti. Hiçbir cana zarar gelmeden şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 

    İnce, yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise, “Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şuan için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır” yanıtını verdi.

    Vali Ersin Yazıcı da Dursunbey ve Marmara Adası'nda aynı anda yangın çıktığını söyledi.

    © AA / Miraç Kaya
    Marmara Adası yangını kontrol altına alındı
    Yazıcı, saat 17.00'den sonra Marmara Adası'ndaki yangının boyutlarının değiştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Dumandan etkilenen 30 hastamız oldu, ağır vakamız yok, hepsi tedavi görüp hastaneden ayrıldı. 100 civarında telef olan hayvanımız var. Neden çıktığıyla ilgili bir takım bilgiler var ama henüz sonuçlanmış değil. Çok zor koşullarda iyi bir şey başardık, bütün gece buradayız. 50 civarında aracımız burada kalacak, soğutma çalışmaları devam edecek. Beklenmedik bir durumda tüm gücümüzle müdahale edeceğiz." 

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yangının hasarının giderileceğini belirterek, "Devletimizin sistemi çalışıyor, bununla ilgili DASK var, farklı uygulamalar var. Bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımıza o şekilde yardım edilecek" dedi.

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    Etiketler:
    orman yangını, Yangın, Balıkesir, Muhterem İnce
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