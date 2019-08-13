Uzun süre müdahale edilememişti: Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor. Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti.
© AA / Mustafa Değirmencioğlu
30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.
© AA / Miraç Kaya
Marmara Adası'nda çıkan yangında çok sayıda hayvan da telef oldu.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti devam ediyor. Yangın sonrası soğutma çalışması da sürüyor.
© AA / Burak Akay
Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, üç ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında dört itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)